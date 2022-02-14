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Öğretmenlik Meslek Kanunu Resmi Gazete’de

Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yayınlanma: 02:25 - 14 Şubat 2022 Güncellenme:
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Öğretmenlik Meslek Kanunu Resmi Gazete’de

Öğretmenliğin kariyer mesleği olmasını öngören Öğretmenlik Meslek Kanunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onaylamasının ardından Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Öğretmenlik Meslek Kanunu, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Başta değerli öğretmenlerimiz olmak üzere tüm eğitim camiamıza hayırlı olsun. Tarihi nitelikteki bu adıma öncülük eden Sayın Cumhurbaşkanımıza eğitim camiamız adına şükranlarımı sunuyorum” dedi.

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