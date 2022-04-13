Okullar ne zaman açılacak, ikinci ara tatil ne zaman bitiyor?

İkinci ara tatil geçtiğimiz Cuma günü itibariyle başladı, öğrenciler ve öğretmenler 9 günlük tatile girdi. Bu yıl corona virüs gölgesinde devam eden eğitimde 9 günlük ikinci ara tatil geçtiğimiz yıl uygulanamamıştı. Ara tatil 17 Nisan'da sona erecek, 18 Nisan'da okullar açılacak.

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Ara tatil ile dinlenmeye devam eden öğrenciler okulları için hazırlıklarını da sürdüyor. İlk ara tatil 8-17 Nisan’da uygulanacak. Okullar 18 Nisan tarihinde açılacak. 9 gün süren ara tatilin ilk ise Kasım ayında uygulanmıştı. Uzmanlar ara tatil için “Aileler bu süreçte çocuklarla kaliteli zaman geçirmeli” tavsiyesinde bulunuyor.

ARA TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR, BİTİYOR?

*1. dönem ara tatili 15-19 Kasım,

*Yarıyıl tatili 24 Ocak-4 Şubat,

*2. dönem ara tatili 11-15 Nisan,

* Karneler 17 Haziran 2022’de dağıtılacak

UZMANLARDAN ARA TATİL ÖNERİSİ

Eğitimde ikinci ara tatil 11 Nisan’da başlayacak. Bir haftalık tatilde çocukların aileleriyle doğada vakit geçirmelerini öneren Dr. Psikolog Hale Kahyaoğlu Çakmakcı, “Aileler çocuklara tatillerini nasıl geçirmek istediklerini ve tatil hayallerinin ne olduğunu sorsunlar. Ancak bu hayallere tablet, telefon ve bilgisayar dahil edilmemelidir” dedi.

İkinci ara tatili 11-15 Nisan tarihlerinde yapılacak. Uzmanlar, çocukların tatilde aileleriyle vakit geçirmelerini önerirken, çocukların aileleriyle açık hava mekanlarını tercih ederek, doğada vakit geçirmelerini söylüyor. Uzmanlar ayrıca ara tatilde çocukların tablet, bilgisayar ve telefonlardan biraz olsun uzak kalmalarını tavsiye ediyor. Çocukların ara tatilde neler yapabileceği konusunda açıklamalarda bulunan Dr. Psikolog Hale Kahyaoğlu Çakmakcı, çocukların yoğun bir tempoda okula gittiklerini belirterek, “Sabah okula gidip akşam eve dönüyorlar. Bazı çocuklar etüt derslerine de kalıyor. Akşam eve döndüklerinde sadece yemek yemeğe ve ödevlerini yapmaya vakitleri kalıyor. Zaten sonrasında da uyuyorlar. Hayatı kaçırmamaları için aileler çocuklarını spor, müzik, drama gibi faaliyetlere de gönderiyorlar. Gerçekten başka şeylere de hiç vakitleri kalmıyor” ifadelerini kullandı.

“TATİL PLANLARINA TELEFON VE BİLGİSAYAR DAHİL EDİLMEMELİ”

Ara tatilde ailelerin ve çocukların birlikte neler yapabileceği konusunda bilgiler veren Dr. Psikolog Hale Kahyaoğlu Çakmakcı, “Öncelikle ailelere çocukları karşılarına alıp tatilin her gününü birlikte planlamalarını öneriyorum. Aileler çocuklara tatillerini nasıl geçirmek istediklerini ve tatil hayallerinin ne olduğunu sorsunlar. Ancak bu hayallere tablet, telefon ve bilgisayar dahil edilmemelidir” diye konuştu.

“AİLELER İŞTEN İZİN ALIP HAFTA SONUYLA BAĞLAYABİLECEKLERİ BİR PLAN YAPABİLİRLER”

Dr. Çakmakcı, sözlerine şöyle devam etti: “Çalışan anne-babalar “peki biz nasıl tatil yapacağız” diye sorabilirler. Bu dönemde ailecek bir arada olabilmek önemli. 1-2 gün işten izin alıp hafta sonuyla bağlayabilecekleri bir plan yapabilirler. Bu izin alınan sürelerde ailelere kısa seyahat planı organize etmelerini öneririm. Otobüse, uçağa binmek, farklı yerlere gitmek ve çocukların bu farklı yerleri keşfetmesi, oradaki farklı insanlarla sosyalleşmelerini sağlar. Aynı zamanda hayatları boyunca unutamayacakları aile anılarını biriktirirler. Sonra çocuklar bu anıları tüm sene boyunca anlatıyor ve hatta bu anılarla besleniyorlar. Bazen seyahatlerde aksilikler çakıyor mesela araba bozulabiliyor, çocuklar yetişkinlerin bir problemle karşılaştıklarında nasıl çözümler ürettiğini öğreniyorlar”.

DOĞA YÜRÜYÜŞÜ YA DA KAMP…

Ailelerin ara tatilde açık hava mekanlarını tercih edebileceklerini dile getiren Dr. Psikolog Hale Kahyaoğlu Çakmakcı, “Bir doğa yürüyüşü ya da kamp alanında vakit geçirmek gibi aktiviteler çocukların yoğun tempolarına ara vermelerini sağlar. Çocuk açık havada yürüyüş yaparken dağları, nehirleri, bitki örtüsünü keşfeder. Tam bir coğrafya dersi gibi. Fiziksel aktivitesi artan çocuğun kaygıları, stresi azalır ve özgüveni artar. Çocuk bir ormanda oynarken doğal güzellikleri keşfeder, koşar, bağırır, seslenir ve enerjisini atar. Aynı zamanda D vitamini ihtiyacını da karşılar. Mangal ya da kamp ateşi etrafında toplanan aile üyeleri masallar, hikayeler anlatarak aile bağlarını ve paylaşımlarını güçlendirirler. Mangalı söndürmek ve doğayı temiz bırakmak da yine hayat bilgisi dersi kitabında okunanların adeta pratik bir uygulaması gibidir” ifadelerini kullandı.

Yapılabilecek en önemli planlardan birisinin geniş aile toplantıları olduğunu vurgulayan Çakmakcı, “Geniş aile kahvaltısı ya da akşam yemeği/iftar organizasyonları çocukların aile bağlarını güçlendirici faaliyetlerdendir. Çocuklar, kim olduklarını ve nasıl bir aileden geldiklerini, aile değerlerini aile büyüklerinden öğrenerek sonraki nesillere aktarırlar. Okul yoğunluğu içinde babaanne, dede, anneanne, halalar, teyzeler, amcalar ve dayılar, hatta kuzenler görüşemiyor olabilir, bu vesile ile bir araya gelme imkanı bulmuş olurlar” dedi.

Çakmakcı, sözlerini şöyle tamamladı: “Stresini, kaygısını, enerjisini atamayan, aile ile anılar biriktirmeyen ve aile bağları zayıf çocuklar psikolojik rahatsızlıklara daha yatkın olurlar. Bu yüzden vakit buldukça onlarla doğal ortamda fiziki oyunlar oynayalım, onları farklı yerlere götürelim ve sosyalleşmeleri için imkan tanıyalım”.

ERDOĞAN’DA YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Öğretmenlerimizin 60 yıllık hayalini gerçeğe dönüştürdük. Türk eğitim tarihinde ilk kez öğretmenlik statüsünü güçlendirme yanında öğretmenlerimize önemli avantajlar getiren bu düzenlemenin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde öğretmenler ve eğitim yöneticileri ile iftar programında konuştu.

“BİRÇOK KARDEŞİMİZİ HAKKA UĞURLADIK”

Eğitim camiasıyla bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu ifade eden Erdoğan, Ramazan ayının son 2 yıldır pandemi gölgesinde geçtiğini belirterek şunları söyledi;

*Yarın bir haftayı yakalıyoruz. Çok çok ihtişam dolu bir Ramazan ayıyla iç içeyiz. Hep birlikte milletimiz, İslam dünyası ve tüm insanlık için barışa, huzura vesile olmasını diliyorum. Son iki yıldır korona virüs sebebiyle Ramazanlarımız buruk geçti.

*Aralarında değerli öğretmenlerimizin de olduğu birçok kardeşimizi hakka uğurladık. Zorlu bir dönemi geride bıraktık. Salgın sürecinde toplumumuzun tüm kesimleri gibi öğretmen ve öğrencilerimiz de alışık olmadıkları günler yaşadılar.

“OKULLARIMIZIN KAPISINI AÇIK TUTMAYI SÜRDÜRECEĞİZ”

*Gerek yüz yüze gerek çevrimiçi olarak eğitim faaliyetlerini aksatmadan devam ettirdik. Mili Eğitim Bakanımıza, MEB mensuplarımıza şahsım, milletim adına çok teşekkür ediyorum.

*2021-2022 eğitim öğretim yılının 4’te üçünü okullarımızı açık tutma başarısı göstererek tamamlamış bulunuyoruz. Son eğitim öğretim gününe kadar okullarımızın kapısını açık tutmayı sürdüreceğiz.