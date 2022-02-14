YÖK Başkanı açıkladı: Barajın kalkmasının nedeni…

Üniversiteye girişte TYT ve AYT baraj puanı uygulaması kaldırılmasıyla ilgili açıklamalarda bulunan YÖK Başkanı Erol Özvar, "Buradaki esas amacımız daha fazla adayın tercih yapabilme hakkına ulaşmasıdır. Bu durum öğrencilerin hiç soru çözmeden okullara girmesi anlamına gelmiyor. Bu yeni sistem aslında daha fazla öğrencinin kontenjanlara ulaşabilmesi anlamına geliyor" dedi.

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Üniversiteye girişte TYT ve AYT baraj puanı uygulaması kaldırıldı. Konuya ilişkin Ankara’da açıklama yapan YÖK Başkanı Erol Özvar,

“Geçmiş senelerde olduğu gibi 0,5 ham puan elde edebilen öğrencilerimizin puanları hesaplanabilecektir. Bundan sonra da öğrencilerimizin yapacağı tercihte bulunmaktır. Ya ön lisans üzerinden veya puan türlerine göre sayısal, sözel, eşit ağırlık ve dil puan türlerinde öğrencilerimiz ilgili bölümlere başvurabilecek” dedi.

Özvar açıklamasında şunları kaydetti:

* (Sınavlarda barajın kaldırılması) Buradaki esas amacımız daha fazla adayın tercih yapabilme hakkına ulaşmasıdır. Biz burada programların puanlarını düşürmüyoruz.

* Bu durum öğrencilerin hiç soru çözmeden okullara girmesi anlamına gelmiyor. Bu yeni sistem aslında daha fazla öğrencinin kontenjanlara ulaşabilmesi anlamına geliyor.

* Öğrencinin üzerindeki barajı geçme stresi kalktığı için, öğrencilerimizden geri aldığımız bildirim, motivasyonlarının arttığı yönünde. Aslında biz yaptığımız bu çalışma ile öğrencilerin kontenjanlara başvurularını artırmış oluyoruz.”

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