Abone Ol

Sosyal Güvenlik Kurumu sözleşmeli personel alımı tercihleri başladı! KPSS-2022/6 tercih kılavuzu yayınlandı

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından yapılacak sözleşmeli personel alımı için ÖSYM KPSS-2022/6 tercih kılavuzu yayınlandı. Adaylar, Sosyal Güvenlik Kurumu sözleşmeli personel alımı tercihleri 18 Mart - 24 Mart tarihleri arasında ÖSYM AİS üzerinden gerçekleştirebilecek.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Sosyal Güvenlik Kurumu sözleşmeli personel alımı tercihleri başladı! KPSS-2022/6 tercih kılavuzu yayınlandı

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacak. Adaylar için KPSS-2022/6 Tercih Kılavuzu yayınlandı.

KPSS 2022/6 TERCİH KILAVUZU 

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PERSONEL ALIMI TERCİH EKRANI

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Adaylar tercihlerini, 18 – 24 Mart 2022 tarihleri arasında yapabilecekler. Tercih işlemleri, 24 Mart 2022 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.

Tercih işlemleri, KPSS-2022/6 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Kılavuzda yer alan sözleşmeli pozisyonları tercih eden adayların;
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4'üncü maddesinin (B) fıkrası ile aynı Kanunun 48'inci maddesinin (A) fıkrasının 1*, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7'nci bentlerindeki şartları taşımaları gerekmektedir.

b) 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Dair Esasların Ek-1 inci maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.

– Sosyal Güvenlik Kurumuna yerleştirilen adaylar hakkında, 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri doğrultusunda Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması yaptırılacaktır.

– Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli aylığı alanlar ile 65 yaşını doldurmuş olanlar, göreve başlatılmayacaktır.

– Başvurma genel ve özel şartlarına ve yerleştirildiği pozisyonun niteliklerine sahip olmayan, aranan nitelik ve şartları taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.

ais Bakanlar Kurulu emekli internet KPSS ÖSYM Tercih Kılavuzu