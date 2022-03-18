Sosyal Güvenlik Kurumu sözleşmeli personel alımı tercihleri başladı! KPSS-2022/6 tercih kılavuzu yayınlandı

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından yapılacak sözleşmeli personel alımı için ÖSYM KPSS-2022/6 tercih kılavuzu yayınlandı. Adaylar, Sosyal Güvenlik Kurumu sözleşmeli personel alımı tercihleri 18 Mart - 24 Mart tarihleri arasında ÖSYM AİS üzerinden gerçekleştirebilecek.

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Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacak. Adaylar için KPSS-2022/6 Tercih Kılavuzu yayınlandı.

KPSS 2022/6 TERCİH KILAVUZU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PERSONEL ALIMI TERCİH EKRANI

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Adaylar tercihlerini, 18 – 24 Mart 2022 tarihleri arasında yapabilecekler. Tercih işlemleri, 24 Mart 2022 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.

Tercih işlemleri, KPSS-2022/6 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Kılavuzda yer alan sözleşmeli pozisyonları tercih eden adayların;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4'üncü maddesinin (B) fıkrası ile aynı Kanunun 48'inci maddesinin (A) fıkrasının 1*, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7'nci bentlerindeki şartları taşımaları gerekmektedir.

b) 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Dair Esasların Ek-1 inci maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.

– Sosyal Güvenlik Kurumuna yerleştirilen adaylar hakkında, 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri doğrultusunda Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması yaptırılacaktır.

– Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli aylığı alanlar ile 65 yaşını doldurmuş olanlar, göreve başlatılmayacaktır.

– Başvurma genel ve özel şartlarına ve yerleştirildiği pozisyonun niteliklerine sahip olmayan, aranan nitelik ve şartları taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.