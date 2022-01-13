Üniversitelerde kadrolaşma tüm hızıyla sürüyor

Birçok üniversitede kadrolaşma amaçlı adrese teslim öğretim üyesi ilanlarının bir örneğini de İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) yayımladı.

Latif SANSÜR

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Üniversitelerde kadrolaşma amaçlı, kişiye özel koşulların belirtildiği kadro ilanlarının ardı arkası kesilmiyor. İTÜ Rektörlüğünün yayımladığı ilanda, birçok kadronun karşısına bir kişiyi işaret eden tez, uzmanlık tezi veya özel koşullara yer verildi. Liyakat esasını arka plana atan, kadro açığı olan alanlara akademik yeterliliği olan birçok kişinin başvurmasını engelleyen uygulama üniversitelerde görevli akademisyenlerin tepkisini çekiyor.

KADRO AÇILDIĞINDAN FAKÜLTE YÖNETİMLERİNİN HABERİ YOK!

SÖZCÜ'ye konuşan İTÜ'lü akademisyenler, ilana çıkılmadan önce dekan veya bölüm yöneticilerinin görüşüne başvurulmadığını belirtti. Akademisyenler, “Bilime hiçbir katkısı olmayan, yayın sayısının son derece yetersiz ve kalitesiz olan kişilere özel kadrolar açılıyor.

İlanlar incelendiğinde YÖK ve Danıştay'ın kararlarına rağmen büyük bölümünün adrese teslim, önceden belirlenen kişiyi ifade ettiği görülüyor. Üniversitelerde bu kadrolarla bilimsel rekabet engelleniyor. Üniversitenin kalitesine olumsuz etki yapıyor” diyerek aynı yöntemi uygulayan tüm üniversitelerde AKP'nin kadrolaştığına dikkat çekti.

JEOFİZİK BÖLÜMÜNE, JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ KOŞULLARI

İTÜ Akademisyenleri İTÜ Rektörlüğünün “kişiye özel” ilanlarına şu örnekleri sıraladı:

* Jeofizik bölümüne ‘Neotektonik, depremsellik ve aktif tektonik konularında çalışmaları olmak' konulu tamamen jeoloji mühendisliği bölümü ile ilgili bir alanda, jeolojide kadro olmadığı için jeofizik bölümüne açarak adrese teslim ilana çıkılmış.

* Çevre Mühendisliği bölümünde Araştırma Görevlisi için açılan ilanın şartları: Atıklardan nadir toprak elementlerinin geri kazanılması ve membran distilasyonu üzerine çalışmaları olmak.

* Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü'nde doçent alımı için Anorganik kimya alanında ftalosiyaninlerin fotokatalitik uygulamalardaki kullanımı üzerine çalışmaları olmak koşulu getirilirmiş.

* Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nde profesör almak için aranan özellikler, Kent ve bölge planlama alanlarında su ve arazi kaynaklarının kullanım ve tahsisi üzerine kooperatif oyun teorisi ve optimizasyon teknikleri üzerine çalışmaları olmak.