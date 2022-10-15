VGM burs başvurusu ne zaman? VGM bursu başvuru tarihleri belirlendi

VGM burs başvurusu için geri sayım başladı. VGM bursu yükseköğrenim öğrencileri için aylık 650 lira, ortaöğretim öğrencilerine 200 lira olarak belirlendi. VGM burslarında ortaöğrenim başvuruları 7 Kasım, yükseköğrenim başvuruları ise 21 Kasım tarihinde başlayacak.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Vakıflar Genel Müdürlüğünün 2021 eğitim bursuna dair açıklamalar geldi. Eğitim gören ihtiyaç sahibi yükseköğrenim ve ortaöğrenim öğrencilerine verilen karşılıksız burslardan olan VGM bursu için başvuruları tarihi yaklaştı.

VGM BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Vakıflar Genel Müdürlüğü eğitim yardımları Türkiye’de eğitim gören ihtiyaç sahibi yükseköğrenim ve ortaöğrenim öğrencilerine verilen karşılıksız burslardır.

VGM Ortaöğrenim Bursu: 7 Kasım 2022– 20 Kasım 2022

VGM Yükseköğrenim Bursu: 21 Kasım 2022 – 30 Kasım 2022

VGM Yabancı Uyruklu Öğrenci Yükseköğrenim Bursu: 21 Kasım 2022 – 30 Kasım 2022

VGM BURS ÜCRETİ KAÇ LİRA?

Bu yılki burs ücreti hakkında henüz bir duyuru yapılmadı. Geçtiğimiz yıl ödenen burs ücretleri şu şekildeydi;

Ortaöğrenim öğrencilerine aylık 200,00 TL, yükseköğrenim öğrencilerine aylık 650,00 TL, Türkiye’deki eğitim kurumlarında okuyan yabancı uyruklu yükseköğrenim öğrencilerine ise 650,00TL burs verilmektedir.

ÖĞRENCİLERE BURSLARI NASIL ÖDENİR?

Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları okullarının bulunduğu ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ödenir. Burs almaya hak kazanan öğrenciler ilgili Vakıflar Böle Müdürlüğüne gerekli evraklar ile öğrenci adına açılmış banka hesap numaralarını belirtir dekontları iletmelidirler. Öğrenci adına açılacak hesap öğrenci için uygun bir Vakıfbank Şubesinden açılmalıdır. Eğer bulunulan yerde Vakıfbank Şubesi yoksa Ziraat Bankası şubelerinden de hesap açılabilir. Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları, burs ödeme aylarında her ayın 10'una kadar banka hesaplarına ilgili Bölge Müdürlüğü tarafından yatırılır. Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı 25 Vakıflar Bölge Müdürlüğünün iletişim bilgilerine www.vgm.gov.tr adresinden erişilebilir.