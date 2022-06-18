YKS ikinci oturum sınavı ne zaman, AYT ve YDT sınavı saat kaçta?

Üniversite hayali kuran öğrencilerin çalışmaları yürüttüğü YKS için büyük gün geldi. İki gün boyunca üç oturum olarak yapılacak YKS’de ilk gün TYT, ikinci gün ise AYT ve YDT sınavları gerçekleştirilecek. AYT, 19 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek saat 10.15'te başlayacak, YDT 19 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek saat 15.45'te başlayacak.

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Milyonlarca öğrencinin katıldığı YKS sınavında ilk oturum Temel Yeterlilik Sınavı ile başladı. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen YKS sınavları 27 Haziran tarihinde AYT ve YDT ile devam edecek.

YKS (AYT YDT) SINAV SAATLERİ NE ZAMAN?

1.Oturum: TYT (18 Haziran Cumartesi, 10.15), 120 soru 165 dakika,

2.Oturum: AYT (19 Haziran Pazar, 10.15), 160 soru 180 dakika,

3.Oturum: YDT (19 Haziran Pazar, 15.45), 80 soru 120 dakika

olmak üzere 3 oturumda uygulanacaktır.

YKS SINAV GİRİŞ BELGELERİ NASIL ALINACAK?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM’nin “https://ais.osym.gov.tr” adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.

ÖSYM YKS İÇİN KALEM VE SİLGİ VERİYOR MU?

Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adaylar, sınav binalarına bu belgeler dışında herhangi bir eşya, araç gereç vb. getirmemelidir. Sınavın yapıldığı her bir salona en az bir adet duvar saati, adayların sınavda kullanacakları gereçler (kalem, silgi, kalemtıraş), şeker ve peçete ÖSYM tarafından sağlanacaktır. Adaylar sınava şeffaf pet şişe içinde su getirebilecek.