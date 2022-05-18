YÖK, öğrenci hareketliliği verilerini açıkladı!

Yükseköğretim Kurulu'nca (YÖK) yayımlanan 'Yükseköğretime Geçişte Öğrenci Hareketliliği Raporu'na göre; Türkiye genelinde 24 il, tüm illere öğrenci gönderdi, 26 il ise Türkiye'nin 81 ilinden de öğrenci çekti. Açık öğretim hariç yerleşenlerin yarısı Marmara ve İç Anadolu bölgelerindeki bir üniversiteye yerleşti.

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Yükseköğretim Kurulu’nca ‘Yükseköğretime Geçişte Öğrenci Hareketliliği Raporu’ yayımlandı. YÖK Başkanı Erol Özvar, rapor için yazdığı önsözde, 2021 yılında YKS’ye başvuran 2 milyon 592 bin 390 aday arasından bir yükseköğretim programına yerleşen 815 bin 365 adayın, ikamet ettikleri yerle tercih ve yerleştirme verilerinin kullanıldığını belirtti.

Özvar, yükseköğretim kurumlarına yerleşen öğrencilerin geldikleri iller göz önünde bulundurulduğunda, bölgeselleşme ya da yerelleşme dinamiklerinin boyutlarının raporda ortaya konulduğunu vurguladı.

Rapordaki verilere göre; Türkiye genelinde 24 il tüm illere öğrenci gönderdi, geldikleri iller bakımından değerlendirildiğinde 26 il Türkiye’nin 81 ilinden öğrenci çekti.

Açık öğretim hariç tüm yerleşenlerin yarısı, Marmara (yüzde 31,1) ve İç Anadolu (yüzde 20,6) bölgelerindeki bir yükseköğretim kurumuna yerleşti.

Bir yükseköğretim kurumuna yerleşenlerin yüzde 4,9’u Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ne yerleşti. Yükseköğretim kurumuna yerleşenlerin yüzde 20,6’sı İç Anadolu Bölgesi’ni tercih etti.

Marmara Bölgesi’ndeki her 4 öğrenciden 3’ü (yüzde 73,8’i) Marmara Bölgesi’nde kalmayı tercih etti.

İl düzeyinde değerlendirildiğinde ise İstanbul yüzde 67,5 oranla ülke genelinde kendi ikamet ettiği ilde kalma açısından en yüksek orana sahip oldu.

Adayların ikamet ettiği ilin bulunduğu bölgeyle yerleştirildiği yükseköğretim kurumunun bulunduğu bölge incelendiğinde, Marmara Bölgesi’nde ikamet eden yaklaşık 205 bin adayın 151 bini Marmara Bölgesi’ne, 54 bini diğer bölgelere yerleşti.

Akdeniz Bölgesi’nde ikamet eden yaklaşık 94 bin adayın 41 bini Akdeniz Bölgesi’ne, 53 bini diğer bölgelere, Doğu Anadolu Bölgesi’nde ikamet eden yaklaşık 55 bin adayın 30 bini Doğu Anadolu Bölgesi’ne, 25 bini diğer bölgelere, Ege Bölgesi’nde ikamet eden yaklaşık 76 bin adayın 43 bini Ege Bölgesi’ne, 33 bini diğer bölgelere, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde ikamet eden yaklaşık 73 bin adayın 28 bini Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ne, 45 bini diğer bölgelere, İç Anadolu Bölgesi’nde ikamet eden yaklaşık 119 bin adayın 80 bini İç Anadolu Bölgesi’ne, 39 bini diğer bölgelere, Karadeniz Bölgesi’nde ikamet eden yaklaşık 67 bin adayın 36 bini Karadeniz Bölgesi’ne, 31 bini diğer bölgelere yerleşti. (DHA)