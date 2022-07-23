160 liralık incir vatandaşı şoke etti

Resmi enflasyon bile yüzde 80’e yaklaşırken vatandaş çarşıda, markette şok üzerine şok yaşıyor.

Batuhan SERİM

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Son olarak İstanbul Avcılar'da kilosu 159 lira 98 kuruşa satışa çıkan incirin fiyatını 15 lira 99 kuruş olarak gören bir vatandaş, kasada 320 lira istenince şaşkına döndü. Aldığı inciri kasada bırakıp meyve reyonuna yönelen vatandaş, bu kez 1 adet inciri tartıp fiyatını görünce yaşadıklarını Whatsapp Haber Hattı'ndan SÖZCÜ ile paylaştı. SÖZCÜ dün aynı markete giderek 159 lira 98 kuruşluk inciri fotoğrafladı. Ortalama büyüklükteki, tartıda 82 gram ölçülen bir incirin fiyatı ise 13 lira 12 kuruş.

320 LİRA ŞAŞKINLIĞI

Aldığı incirleri kasada bırakmak zorunda kalan vatandaş ise kimliğini açıklamak istemeden yaşadıklarını anlattı. Son dönemde çok sayıda vatandaşın başına gelen olayın bu kez kendi başına geldiğini belirten semt sakini, “Markete gitmiştim. İncirdeki etiketi ‘15 lira 99 kuruş' gibi algılayıp 2 kilo tarttırdım. Ardından kasaya yöneldim. 320 liralık fiyatı görünce çok şaşırdım. Büyük bir şok yaşadım ve incirleri orada bıraktım” dedi.

100 liraya kiraz

Ucuz olduğu inancıyla vatandaşların uğrak noktası olan İstanbul Mısır Çarşısı'ndaki fiyatlar da son günlerde şaşkınlık yaratıyor. Mısır Çarşısı'ndaki manavlarda kirazın kilogramı 100 lira, eriğin kilogramı ise 80 liralık fiyatlarıyla gündeme gelmişti.