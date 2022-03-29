2.5 ayda 1 milyon vatandaş yardım istedi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na e-devlet sistemi üzerinden 2021’in son 2.5 ayında 1 milyon 130 bin 487 vatandaş sosyal yardım için başvurdu.

Deniz AYHAN

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 15 Ekim 2021'den itibaren, yoksul ve ihtiyaç sahibi vatandaşların yardım başvurularını e-devlet sistemi üzerinden kabul etmeye başladı. 2021 yılı sonuna kadar, 2.5 ayda 1 milyon 130 bin 487 vatandaş sosyal yardım için başvurdu. 2021 yılında yardımlara ayrılan kamu kaynağı, 97.8 milyar TL oldu.

YARDIM DİJİTALLEŞTİ

Bakanlığın açıklamasında, “Bakanlığımızca yardım programlarına ilişkin başvurular her il ve ilçede kurulu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığı ile yürütülmekle birlikte ülkemizin dijitalleşen Türkiye vizyonuna uygun bir şekilde e-Devlet Kapısı üzerinden de alınmaya başlanmıştır. 15 Ekim 2021'den itibaren 2021 yılında e-Devlet Kapısı üzerinden sosyal yardım başvurusu gerçekleştirmiş vatandaşlarımızın sayısı 1.130.487'dir” denildi.

5.9 MİLYON AİLEYE SOSYAL YARDIM

Geçen yıl toplam 5 milyon 903 bin 515 aile sosyal yardımlardan faydalanırken, düzenli yardımlardan faydalanan hane sayısı 2 milyon 476 bin 457, geçici yardımlardan faydalanan hane sayısı ise 5 milyon 276 bin 998 oldu. 1 milyon 849 bin 940 hane ise hem düzenli hem de süreli yardımlardan faydalandı. İhtiyaç sahibi ailelerin gıda, giyim vb. temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yapılan ‘gıda yardımı'ndan yararlanan kişi sayısı 2021 yılında 11 milyon 369 bin 761 olarak gerçekleşti.