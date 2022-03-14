2022 yılı 2002 olabilir, değişim sinyali gerekiyor

Ekonomist Atilla Yeşilada, Türkiye’nin ‘fırsatçı değil, sağlıklı’ politikalara ihtiyacı olduğunu belirterek, hükümete acilen radikal bir ekonomi politikası değişikliği çağrısı yaptı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Ekonomide son yaşanan gelişmeleri değerlendiren Ekonomist Atilla Yeşilada, gelinen noktada halen faiz artırımını çözümün dışında tutmanın akıl dışı bir tutum olduğunu söyledi. Faiz artırmamaktaki ısrarın, yanlış politikaların simgesi hale geldiğini ifade eden Yeşilada, “Faiz artırımı çağrısı yaparken tüm bu yapılan hataların düzeltebileceği yeni bir ekonomi çerçevesinden bahsediyoruz. Bir günde faizi enflasyonun üzerine çekemezsiniz en fazla 5 puan artırırsınız. Fakat faiz artırmak akla yakın politikaların geri dönüş sinyali olarak bir miktar yardımcı olabilir” diye konuştu.

SON KART OYNANIYOR

İntegral Forex TV'de Dr. Artunç Kocabalkan'ın konuğu olan ekonomist Atilla Yeşilada, iktidara acilen radikal bir ekonomi politikası değişikliği çağrısı yaptı. Yeşilada, “Hükümete şunu söylüyorum: 2022 yılı 2002 olabilir, son kartınızı oynuyorsunuz. Ukrayna savaşı nasıl biterse bitsin, siyasi sisteme format atılabilecek duruma geldik. Artık, bir an önce yol değişikliği sinyali verirsiniz ya da bu iş sürmez” dedi. Yeşilada, “Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan faiz artırımı ve geleneksel ekonomi politikalarına ikna edilemediği sürece AKP'nin olası müjdeleri öne çekerek prim yapma ihtiyacı sürecek. Artık bunlar inandırıcılığını yitirdi. Böyle bir ortamda halen faiz artırımını dışarıda tutmak akıl dışı bir durumdur” yorumunu yaptı.

Merkez’de cephane bitti mi?

Atilla Yeşilada dolardaki yükselişe yönelik ise şu yorumu yaptı: “Kafama şu soru geliyor, akılcı bir politika olarak ilerdeki yağmurlu günlere kadar cephane kuru mu tutuluyor? Yani ‘savaş bitene kadar doları bırakalım sonra bakarız’ mı deniyor. Bu iyi senaryo, kötü senaryo ise artık müdahale etmiyorlar değil edemiyorlar oluşu. Bunun cevabı parasını TL’de tutanları için çok

önemli” dedi.

Fırsatçı değil sağlıklı politikalar

Türkiye'nin Asya tedarik zincirlerinin Avrupa'ya kaymasından pay aldığına değinen Atilla Yeşilada, “İç siyaset ekonomiye o kadar kötü etki yapıyor ki dışarıdan gelen pozitif şokların sonucunu alamıyoruz” dedi. Yeşilada, şu önemli konunun altını çizdi: “Türkiye'yi Karadeniz'de bulunan doğalgaz da, İsrail ile yapılacak boru hattı da kurtaramaz. Türkiye'yi fırsatçı değil, uzun vadede ülkenin kalkınmasına destek verecek politikalar kurtarabilir.”