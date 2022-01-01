2022’ye rekor zamlarla uyandık

Vatandaş yeni yılın ilk sabahına yüzde 36,20'lik vergi, ceza ve harç zammıyla, yüzde 25 MTV zammıyla ve yüzde 18,10'luk da Emlak Vergisi zammıyla uyandı. 2021'in son saatlerindeyse elektrik, doğalgaz ve benzinde zam yağdı. Kimlik değiştirme ücretinden, pasaport ve tapu harcına kadar tüm yeni zamları sozcu.com.tr olarak derledik.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İğneden ipliğe her şeye üst üste gelen zamlar, yeni yılda da devam ediyor.

Vatandaş 2022’nin ilk sabahına yüzde 36,20’lik vergi, ceza ve harç zamlarıyla uyandı.

2022’deki vergi, harç ve cezalara uygulanacak zam oranının belirlenmesinde kullanılan ve geçen sene yüzde 9,11 olan yeniden değerleme oranı bu yıl yüzde 36,20 ile rekor kırmıştı.

Bugünden itibaren devletin halktan topladığı vergi ve harçlarla başta trafik cezası olmak üzere her türlü para cezaları yüzde 36,20 oranında artmış oldu.

Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde de (MTV) bu yıl için yeniden değerleme oranı yüzde 36,20 olarak tespit edilmişti. Ancak 9 Aralık 2021’de Resmi Gazete’de yayımlanan bir kararla, bu oranda indirime gidildi. 2022’de MTV’de yeniden değerleme oranı yüzde 25 olarak belirlendi.

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ

Buna göre, otomobil grubu için en düşük MTV tutarı 109 liradan 136 liraya çıktı. En yüksek MTV tutarı ise 50 bin 107 liradan 62 bin 633 liraya yükseldi.

• Motor silindir hacmi 1300 cc ve altı 1-3 yaş otomobillerin motorlu taşıtlar vergisi (MTV), 2022’de 1313 lira ile 1576 lira arasında değişecek.

• Aynı yaşta, motor silindir hacmi 1301-1600 santimetreküp otomobillerin vergisi de 2 bin 287 lira ile 2 bin 746 lira arasında olacak. 4001 santimetreküp üzerinde motor silindir hacmine sahip otomobillerin vergisi ise 57 bin 415 lira ile 62 bin 633 lira arasında hesaplandı.

• Yıllık vergi tutarı, 1-6 yaş minibüslerde 1570 lira, aynı yaştaki 25 kişiye kadar otobüslerde 3 bin 965 lira, 1500 kilograma kadar kamyonet, kamyon ve benzeri araçlarda 1408 lira olacak.

TRAFİK CEZALARI

İndirim yalnızca MTV’de yapıldığı için diğer vergi, harç ve cezalarda yeniden değerleme oranı yüzde 36,2 olarak uygulanmaya devam edecek.

Buna göre:

• Emniyet kararı kullanmamanın cezası 2021’de 144 TL olan 2022’de 196 TL’ye, kırmızı ışıkta geçmenin, cep telefonuyla konuşmanın ve muayenesiz araç kullanmanın cezası 314 TL’den 427 TL’ye çıkmış oldu.

• Ehliyetsiz araç kullanmanın cezası 2698 TL’den 3.674 TL’ye çıkarken, sahte plaka takmanın cezası da 6687 TL’den 9 bin 107 liraya yükseldi.

NOTER KAĞIDI 25, KİMLİK DEĞİŞTİRME 37,5 TL OLDU

Resmi Gazete’de yayımlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği ile değerli kağıtların 2022’de uygulanacak satış bedelleri de yeniden tespit edilmişti.

Buna göre:

• Noter kağıdı 25, pasaport 225, değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı 37,5, kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı 75, sürücü belgeleri 280, motorlu araç tescil belgesi 250 lira bedelle temin edilebilecek.

• Mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde alınan maktu vergi yeniden değerleme oranı olan yüzde 36,20 artırılarak 117 lira oldu.

İCRAYA BAŞVURMA 80,70 TL

492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı tarifelerde yer alan maktu harçlar da yeniden değerleme oranında yeniden düzenlendi.

2022’de mahkemeye başvurma harçları 37 liradan, icraya başvurma harçları 80,70 liradan başlayacak. İflasın açılması veya konkordato isteğiyle masaya katılma harcı 133 lira olacak.

PASAPORT HARÇLARI

2022 için belirlenen yüzde 36,2’lik yeniden değerleme oranı sonrası pasaport, ehliyet ve tapu harçlarındaki değişimler şöyle olacak:

• 180 TL olan pasaport defteri ücreti 225 liraya çıktı.

• 6 aya kadar olan pasaport harcı 227 liradan 309 liraya yükseldi.

• 1 yıllık pasaport harcı 331 liradan 450 liraya,

• 2 yıllık pasaport harcı 542 liradan 738 liraya,

• 3 yıllık pasaport harcı 770 liradan 1048,7 liraya,

• 3 yıldan uzun süreli pasaport harçları ise 1085 liradan 1478 liraya çıktı.

EHLİYET VE TAPU HARÇLARI

• Ehliyet harçları ise A sınıfı için 271 liradan 369 liraya,

• B sınıfı için 820 liradan 1116,8 liraya,

• F ve H sınıfı için de 271 liradan 369 liraya çıktı.

• 2020’de 1839 TL iken 2021’de 2.006 TL’ye yükselen yurt dışından getirilen tapu harcı ise 2022’de 2732 TL’ye çıktı.

EMLAK VERGİSİNE YÜZDE 18,10 ZAM

Emlak vergi değerleri, 2022’de bu yıla ait yeniden değerleme oranının yarısı (yüzde 18,10) kadar artırılarak hesaplanacak.

Buna göre:

• Ülke sınırları içinde bulunan mesken nitelikli taşınmazlardan bina vergi değeri 6 milyon 173 bin liranın üzerinde olanlar değerli konut vergisine tabi olacak.

• Vergi oranlarına esas mesken nitelikli taşınmaz değerlerinin alt ve üst sınırları da yeni yıl için yeniden değerleme oranının yarısı kadar yükseldi.

• Bu kapsamda, vergi oranlarına esas mesken nitelikli taşınmaz değerlerinin alt ve üst sınırları 6 milyon 173 bin lira ile 9 milyon 260 bin lira arasında olanların (bu tutar dahil) 6 milyon 173 bin lirayı aşan kısmı için binde 3 olarak tespit edildi.

• Söz konusu taşınmazlardan değeri 12 milyon 347 bin liraya kadar olanların (bu tutar dahil) 9 milyon 260 bin lirası için 9 bin 261 lira, fazlası için binde 6’lık oran belirlendi.

• Değeri 12 milyon 347 bin liradan fazla olanlarda sınır, bu tutar için 27 bin 783 lira, fazlası için ise binde 10 olarak hesaplandı.

BENZİNE ZAM

2022 yılı akaryakıt fiyatlarına yapılan zamla başladı. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), akaryakıt ürünlerinde fiyat artışı olduğunu duyurdu.

EPGİS'ten yapılan açıklamaya göre, motorinde 1 lira 29 kuruş, benzinde 61 kuruş ve LPG'de 78 kuruş fiyat artışı gerçekleşti. EPGİS'in açıklamasında “Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur” mesajına yer verildi.

Ankara'da benzinin ortalama litre fiyatı 12,98 lira oldu. Benzinin litresi İstanbul'da 12,92 liraya, İzmir'de 13 liraya çıktı. Ankara'da motorinin litre fiyatı ortalama 12,80 lira oldu. Motorinin litresi İstanbul'da 12,74 liraya, İzmir'de 12,82 liraya çıktı. LPG'nin litre fiyatı da Ankara'da 8,80 liraya, İstanbul'da 8,76 liraya ve İzmir'de 8,64 liraya yükseldi.

ELEKTRİĞE DEV ZAM

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) konuya ilişkin kurul kararı Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Resmi Gazete'deki tarife tablolarından yapılan hesaplamaya göre, elektrik tarifelerinde mesken, sanayi ve ticarethane abone grupları için vergi ve fonlar dahil ortalama yüzde 52 ile yüzde 130 arasında değişen oranlarda artışa gidildi.

DOĞALGAZA ZAM

Konutlarda kullanılan doğalgaza yüzde 25 oranında zam yapıldı.

Elektrik üretim santrallerinin kullandığı doğalgazın satış fiyatı yüzde 15, sanayide kullanılan doğalgazın fiyatı ise yüzde 50 arttı.

İlginizi Çekebilir Yeniden değerleme oranı belli oldu: Vergi, harç ve cezalara rekor zam yolda

İlginizi Çekebilir MTV'de yeniden değerleme oranları belli oldu

İlginizi Çekebilir 2022 emlak vergisine esas olacak inşaat maliyet bedelleri açıklandı