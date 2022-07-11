3.600 geldi şef imamların keyfi kaçtı

Diyanet İşleri Başkanlığı’nda imam kadrosunda çalışırken daha fazla maaş elde etmek için şefliğe yükselen imamları, 3.600 ek gösterge vurdu. 3.600 ek göstergenin yasalaşmasıyla birlikte imam kadrosunda olanlar ile genel idare hizmeti sınıfına geçenler arasında imamlar lehine 12 katı aşan oranlarda ek zam farkı oluştu.

Erdoğan SÜZER

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Diyanet'te imam olduğu halde bilgisayar işletmeni, veri hazırlama memuru ya da şoför olarak çalışan imamlar da 3.600'le gelen zamları alamadı. 3.600 ek göstergenin dışında kalan bu imamlar, camilere geri dönmenin yolunu arıyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nda mesleği imam, imam hatip, müezzin ya da kayyım olmayanlar hiçbir birimde memur olarak çalıştırılmıyor. Diyanet'te şoför olmak için bile imam olmak gerekiyor. Gelenek biçiminde uygulanan bu kural nedeniyle önce imamlık sınavını geçmek gerekiyor. Bu aşama sonrası camilerde imam, müezzin, bilgisayar işletmeni, şoför ya da muhasebeci olarak çalışabiliyor.

EK ZAM ALAMADILAR

3.600 ek göstergenin ‘din hizmetleri sınıfı' ifadesiyle yasalaşması imam olduğu halde Diyanet'in genel idari hizmetlerinde çalışan ya da din hizmetlerinden yöneticilik yapmak için idari hizmetlere geçip şefliğe yükselenler, köy camileri yerine merkezde şoförlüğü tercih eden imamlar ek zamlardan yararlanamadı. Yöneticiliğin cazibesiyle 3.600'ün cazip zammı arasında kalan imamların vereceği karar merak ediliyor.

12.3 kat zam farkı var

– 3.600'ün yasalaşmasıyla birlikte Diyanet'te çalışan yaklaşık 130 bin personelden din hizmetleri sınıfına mensup imamların ek gösterge zammı 2 bin 397 liraya çıkacak. Buna karşılık idari hizmetlerdeki şef, bilgisayar işletmeni, şoför gibi imamlar 195 lira alacak. Ayrıca emekli ikramiyelerinde de 50 bin liraya varan farklar oluşacak.