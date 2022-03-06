30 kuruluş daha satılacak

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın 2021 ve 2022 yılı raporları, AKP iktidarında özelleştirmelerin boyutunu gözler önüne serdi.

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AKP iktidarına kadar olan 1986-2003 yılları arasında 7 milyar 812 milyon dolarlık özelleştirme yapıldı. 2004 yılından bu yana özelleştirme tam gaz devam etti. Yıllar itibarıyla özelleştirme gelirleri ve geçmiş yıl taksitlerinin paylaşıldığı tabloya göre, 2004 yılından 2021 yılı sonuna kadar 62 milyar 275 milyon dolarlık özelleştirme yapıldı. 2022'de 9 milyar TL, 2023'te 10 milyar TL, 2024'te ise 4 milyar TL'lik özelleştirme daha yapılacak. Önümüzdeki 3 yılda 30 kuruluş da satılacak.

2022 HEDEFİ 200 İHALE

Raporda, 2020 yılında Cumhurbaşkanı kararıyla belirlenen strateji dahilinde gerçekleştirilecek özelleştirme ihalesi sayısı 80 oldu. 2021'de bu sayı 195'e çıktı. 2022 hedefi 200. 2023 ve 2024 yıllarında ise 205'er ihale yapılacağı öngörüldü. 2020'de 6 kuruluş özelleştirme kapsamına alınırken, 2021'de bu rakam 12'ye yükseldi. 2022 hedefi 10 olurken, 2023 ve 2024'te de 10'ar kuruluşun daha özelleştirilmesi öngörülüyor.