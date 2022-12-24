37 bin hanenin kapısı tek tek çalındı, cevaplar acı gerçeği ortaya çıkardı

Türkiye'de geçim sıkıntısı her geçen gün derinleşiyor. İYİ Parti'nin gerçekleştirdiği ev ziyaretlerinde kadınların sorunları dinlendi. 37 bin hanenin kapısını çalan partililer, acı gerçekle bir kez daha karşılaştı...

Halil ATAŞ

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İYİ Parti Bursa il teşkilatı, 3 ay da 37 bin hanenin kapısını çaldı. Ev kadınlarının geçim sıkıntılarına kulak verdi.

“TEK MAAŞLA GEÇİNEMİYORUZ”

Bursa'da 3 ayda 37 bin haneyi gezen İYİ Parti il teşkilatı Osmangazi ilçesinde, ziyaret ettikleri bir evde, ev kadınlarının sorunlarını dinledi. Bir ev kadını, iki çocuğundan birinin dikkat dağınıklığı tedavisi gördüğünü, eşinin aldığı tek maaşla yaşadıklarını geçinemediklerini söyledi.

“ASGARİ ÜCRET 10 BİN LİRA DA OLSA GEÇİNEMEYECEĞİZ”

Ayşe adlı ev kadını ise kasabın yanından dâhi geçemediklerini söyledi. İki çocuğundan birinin 5. sınıfa diğerinin ise ana sınıfına gittiğini belirten ev kadını, şöyle konuştu;

“Çocuğumun gittiği ana sınıfı özel diye geçiyor muş. Ben çocuğumu gönderemedikten sonra, eğitim alamadıktan sonra neye yarar. Küçük süt 5 lira. Beslenme listesine göre günlük 15 lira harcamam gerekiyor. Diğer çocuğum içinde öyle günlük toplam 50 lira. Süt içmiyorlar, yumurta yemiyorlar, sebze yemiyorlar. Çocuklarımı nasıl besleyebilirim. Şuan geçim asla yok.

Kıyafet için sosyal yardıma yazılıyoruz. ‘Eşiniz sigortalı’ denilerek yardım verilmiyor. Eşim sigortalı da benim karnımı mı doyuruyor sigorta. Asgarî ücret 8 bin 500 lira olmuş. 10 bin lira da olsa ben geçinemeyeceğim ki.”

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