60.6 milyar lira kur korumaya gitti

Bankalarda döviz garantili hesap açtıran bir avuç zengine halkın bütçesinden 5 ayda 60.6 milyar lira para aktarıldı. Temmuzda bütçe açığı 64 milyarı aştı.

Erdoğan SÜZER

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Yılbaşından bu yana yağan zamlar ve yükselen enflasyon sayesinde vergi gelirleri olağanüstü artan bütçede harcamalar fren tutmuyor. Her geçen gün artan faiz yükü ve Yap-İşlet-Devret projelerine ödenen garantilere bir de Kur Korumalı Mevduat hesapları eklenince bütçe açığı yeniden yükselişe geçti. Haziranda 31 milyar liraya çıkan bütçe açığı temmuzda aylık bazda 64 milyar 19 milyon lirayı aştı. Bütçe açığının yükselmesinde emeklilere ödenen Kurban Bayramı ikramiyesiyle zamlı memur ve emekli aylıkları da etkili oldu. Vergi gelirlerinin artmasıyla yılın ilk 6 ayında 93.5 milyara kadar çıkan bütçe fazlası ise ocak-temmuz döneminde 29.5 milyar liraya geriledi.

KUR YÜKSELDİ 23.3 MİLYAR UÇTU

Bankada Kur Korumalı Mevduat hesabı açan tasarruf sahiplerine halkın bütçesinden ödenen para her geçen gün daha da artıyor. Döviz kurunun temmuzda da yükselişini sürdürmesi nedeniyle mevduat sahiplerine sadece temmuz ayında ödenen garanti parası 23 milyar 361 milyon lirayla rekor kırdı. En son haziran ayında yapılan ödeme 16.1 milyar olmuştu. 5 ayda bu kesime ödenen toplam para ise 60 milyar 597 milyon liraya ulaştı.

YETİMİN HAKKI DA GİTTİ

Bütçe kanununda yeri olmadığı halde başlatılan mevduat garanti ödemeleri haziranda çıkarılan ek bütçeyle ilk defa bütçe yasa metnine eklenmiş, bu ödemeleri karşılaması için de bütçeye 40 milyar liralık ödenek konmuştu. Ancak mevduat sahiplerine daha 5 ayda ödenen paranın 60.6 milyarı aşması varlıklı kesime bütçenin diğer kalemlerinden ödeme yapıldığını gösteriyor.

Faiz 151.3 milyar TL yuttu

Bütçeden devletin borçlanmaları için faize ödenen para bu yılın ilk 7 ayında 151.3 milyarı aştı. Yıl sonuna kadar faize yaklaşık 330 milyar liralık ödeme yapılması bekleniyor. Temmuzda bütçeden Toprak Mahsulleri Ofisine (TMO) 4 milyar, Ziraat Bankasına 768 milyon, Halkbank'a 749 milyon, SGK'ya finansman açıkları için 16.9 milyar, emeklilerin bayram ikramiyeleri için de 12.5 milyar TL para ödendi. SGK açıkları için 7 ayda ödenen para 36.5 milyarı aştı.

İlk yedi ayda yapılan gizli harcama 2 milyar TL'yi aştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın harcama yetkisinde olan bütçedeki gizli hizmet ödeneğinden yılın ilk 7 ayında toplam 2 milyar 35 milyon 788 bin liralık harcama yapıldı. Örtülü ödenek olarak da bilinen bu kalemden en son geçen temmuz ayında

164 milyon 126 bin lira kullanıldı. Bu yıl bu kalemden aylık rekor ödeme 788 milyon lirayla mart ayında yapılmıştı. Örtülü ödenekten yatırım amaçlı yapılan gizli harcama ise 7 ayda 363 bin lira oldu.