608 bin liralık daire için 1.7 milyon ödenecek

Enflasyon yüzde 10 olursa TOKİ konut fiyatı katlanır. Taksitlerin 6 ayda bir artırılacak olması tepki çekerken yüksek enflasyon ortamında en düşük oranlarla yapılan hesaplamayla bile fiyat 3 katına yaklaşıyor.

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Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında inşa ettirilecek konutlar için başvurular alınmaya devam ediyor. Toplam borç ve buna bağlı olarak aylık taksitlere her yılın ocak ve temmuz aylarında memur maaş artış oranı dikkate alınarak artış yapılacak olması ise eleştirilere neden oldu. TOKİ'nin duyurusuna göre konutlar yüzde 10 peşinat ve 240 ay vade ile satılacak.

15 BİN LİRA TAKSİT

Aylık taksitler ise her yılın ocak ve temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranı dikkate alınarak, idarece tespit edilen oranda artırılacak.

Sözleşmelerin ne zaman imzalanacağı ve ilk artışın ne zaman yüzde kaç olacağı henüz bilinmezken tahminlere göre yapılan hesaplamalarda en düşük ihtimallere göre bile konutların fiyatı katlanıyor. Enflasyon yüzde 10 ise ocak ve temmuz aylarında ayrı ayrı yüzde 5'er artış yapıldığında başlangıç fiyatı 608 bin TL olan 2+1 konutun 240 ayın son 6 ayında taksit ödemesi 15 bin 287 TL'ye çıkıyor. Peşinat dahil toplam ödeme ise 1 milyon 713 bin liraya ulaşıyor. Bu miktar enflasyon yüzde 15 olursa 3.17 milyona; enflasyon yüzde 20 olursa 6.12 milyon, yüzde 30 olursa 24.4 milyon lira oluyor. Enflasyonun yüzde 40 gerçekleşmesi durumunda ise 100 milyon 524 bin liraya kadar çıkıyor.

TOKİ'nin 3+1 konutunda ise 850 bin TL olan başlangıç fiyatı yüzde 10 enflasyon olması durumunda toplam ödeme 2 milyon 395 bin liraya varıyor. Enflasyon yüzde 20 olursa 3+1 konutta toplam ödeme 8 milyon 546 bin lirayı buluyor.

Kredi kullanılırsa ne olacak?

Belirsiz taksit yerine konut kredisi çekmenin daha uygun olacağına dair görüşler de dile getiriliyor. 2+1 konut için 608 bin liralık başlangıç fiyatında yüzde 10 peşinat sonrası kalan borç 547 bin 200 TL için yüzde 1.36 faizli konut kredisi çekildiğinde aylık sabit ödeme 9 bin 276 TL, peşinat dahil toplam ödeme miktarı ise 1 milyon 174 bin lira oluyor.