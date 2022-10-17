9’uncu imar affı geliyor

Marmara depremi sonrası alınması gereken önlemler arasında kaçak yapılaşmanın önlenmesi için imar affından vazgeçilmesi de vardı ancak bundan ders alınmadı.

Deniz AYHAN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

1999'da yaşanan Büyük Marmara depreminin ardından tüm partilere mensup milletvekillerince kurulan Meclis Araştırma Komisyonu raporunda, “Gecekondulaşma ve kaçak yapılaşmayı teşvik eden imar affı politikasından kesinlikle vazgeçilmelidir” denildi. Buna rağmen TBMM yıllardır tam aksini yapıyor. AKP iktidarı döneminde 8 kez imar affı çıkarıldı. Meclis şimdi de Cumhur İttifakı'nın en küçük ortağı BBP'nin teklifi ile 9. affa hazırlanıyor. Hazine arazisini işgal edenler, kaçak ev, villa yapanlar, kaçak kat çıkanlar affa girecek. Yasalara uyan vatandaş da yine kaybedecek.

16 MİLYAR TL TOPLANMIŞTI

İktidar son olarak 2018 yılında, 31 Aralık 2017'den önce yapılmış, ruhsatsız ya da ruhsata aykırı yapıların imar sorununun çözülmesi amacıyla imar barışı düzenlemesini hayata geçirmişti. Yapı kayıt belgesi almak için bedelin en az yüzde 25'inin yatırılması istendi. Süresi de uzatılan bu uygulamadan 10 milyonu aşkın kişi yararlandı ve yapı kayıt belgesi bedeli olarak da 16 milyar lira toplandı. İmar barışı için yeni adım 2023 seçimleri öncesinde Cumhur İttifakının en küçük ortağı Büyük Birlik Partisi'nden geldi. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici tarafından TBMM'ye sunulan yasa teklifi ile 30 Temmuz 2022'den önce ruhsatsız ve ruhsat eklerine aykırı yapılmış yapılar için imar barışı düzenlemesi uygulanması istendi.

Depremden hiç ders alınmadı Meclis raporu havada kaldı

Marmara depremi sonrası 122 milletvekili, “Depremlere karşı alınması gereken önlemler” konusunda Meclis Araştırması istemişti. Hazırlanan raporda, Deprem Bakanlığı kurulması, riskli bölgelere yapı izni verilmemesi gibi önlemler yer alırken “Gecekondulaşma ve kaçak yapılaşmayı teşvik eden imar affı politikasından kesinlikle vazgeçilmelidir” denilmişti. Önerilerin büyük bölümü gerçekleşmezken, bugüne kadar 8 kez imar affı çıkarıldı.

SÖZCÜ böyle duyurmuştu

SÖZCÜ, 2 Şubat 2020'de konuyu manşete taşımış, 1999'da hazırlanan Meclis raporunun dikkate alınmadığını gündeme getirerek, imar aflarıyla çürük yapılara onay verildiğini hatırlatmıştı.