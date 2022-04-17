AB, Rusya’ya yönelik yeni yaptırımlara hazırlanıyor

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlara hazırlandığını duyurdu. Leyen, AB'nin Rus bankaları ve Rus petrolünü hedef alacağını belirtti.

Sozcu.com.tr

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AB’nin yürütme organı olan Avrupa Komisyonu’nun başkanı Ursula von der Leyen bir Alman gazetesine verdiği demeçte, Avrupa Birliği’nin Rusya’ya yönelik yeni yaptırımlarının başta Sberbank olmak üzere Rus bankaları ve Rus petrolünü hedef alacağını belirtti.

Haftalık Bild am Sonntag gazetesinde bugün yayınlanan röportajda Leyen yeni yaptırım paketinin içeriği ile ilgili bilgi verdi.

SBERBANK HEDEFTE OLACAK

Leyen, “Bankacılık sektörüne, özellikle de Rus bankacılık sektörünün yüzde 37’sini oluşturan Sberbank’a daha yakından bakıyoruz. Ve tabii ki enerji sorunları var” dedi.

AB, şimdiye kadar Rusya’nın en büyük bankası olan Sberbank’ı önceki yaptırım paketlerine dahil etmemişti. Sberbank şu anda Gazprombank ile birlikte AB ülkelerinin Rus petrol ve doğalgaz ödemeleri için kullandığı biri.

PETROLÜE YAPTIRIM İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Leyen ayrıca AB’nin Rus petrolünü de bir sonraki yaptırımlara dahil edebilmek için bazı mekanizmalar üzerine çalıştığını söyledi. Leyen son olarak, “Putin AB’ye gidecek malzemeler için diğer pazarlarda daha yüksek fiyatlar almamalı” diye konuştu.

AB şimdiye kadar Rus enerji ürünlerini yaptırım kapsamına almamış olsa da ABD ve İngiltere’nin Rus petrolüne dönük yaptırımları dünya enerji piyasasını sarsmaya yetmişti. Rusya’nın dünyanın en büyük petrol ithalatçısı olması ve Avrupa’nın Rus petrolüne bağımlı olması doğrudan Rus petrolüne yasak koymayı zorlaştırıyor.

ENERJİDE BELİRSZİLİK ARTIYOR

Bunun yanında petrol fiyatları da yaptırım baskısı altında oynak seyrini sürdürüyor. Rus petrolüne dönük yaptırımların arz endişesi yaratması fiyatları yukarı yönlü baskılarken bu durum halihazırda artan akaryakıt fiyatlarını da etkiliyor.

Bunun yanında Rusya’nın doğalgaz ticareti için ruble ile ödeme kabul etmeye başlamasının yarattığı sorunlar da sürüyor. Pek çok Avrupa ülkesi bu kararın sözleşmenin ihlali anlamına geldiğini belirtirken Rus gazının kesilip kesilmeyeceği henüz belirsizliğini koruyor.

5. YAPTIRIM PAKETİ TİCARETE DARBE VURDU

AB’nin nisan ayı başında kabul ettiği son yaptırım paketinde Rusya bayrağı altında kayıtlı gemilere AB limanlarına erişim sağlama yasağı getirilmişti. Buna göre, Ağustos 2022’den itibaren, AB'ye Rusya menşeli veya Rusya’dan ihraç ediliyorsa, kömür ve diğer katı fosil yakıtları satın alma, ithal etme veya aktarma yasağı geldi.

Pakete göre, Tarım ve gıda ürünleri, insani yardım ve enerji için istisnalar sağlanacağı bildirilirken, transit de dahil olmak üzere, herhangi bir Rus ve Belarus karayolu taşımacılığı ile AB içinde mal taşımacılığı yapılması engellendi.

PEK ÇOK ÜRÜNE YASAK GETİRİLDİ

Pakette ayrıca jet yakıtı, kuantum bilgisayarlar ve gelişmiş yarı iletkenler, üst düzey elektronikler, yazılımlar, hassas makineler ve ulaşım ekipmanları gibi diğer malları hedef alan daha fazla ihracat yasakları ve ahşap, çimento, gübre, deniz ürünleri ve likör gibi ürünlere yönelik yeni ithalat yasakları da yer aldı.

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