ABD enflasyon rakamları açıklandı

ABD eylül ayı tüketici enflasyonu yıllık bazda yüzde 8,2, aylık bazda yüzde 0,4 olarak gerçekleşti.

Sozcu.com.tr

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ABD ağustos ayı tüketici enflasyonu (TÜFE) eylülde yıllık bazda yüzde 8,2 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti. ABD’de aylık TÜFE eylülde yüzde 0,4 olarak gerçekleşti.

Ekonomistlerin beklentisi yıllık enflasyonun yüzde 8,1’e gerilemesi yönündeydi. Aylık enflasyon beklentileri ise yüzde 0,2 düzeyindeydi. Ağustosta yıllık enflasyon yüzde 8,3 düzeyinde gerçekleşmişti.

Çekirdek TÜFE eylülde bir önceki aya göre yüzde 0,6, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,6 arttı. Böylece çekirdek enflasyon 1982 yılından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

ALTIN, DOLAR VE BITCOIN’DEN İLK TEPKİ

ABD’de TÜFE verisi sonrası piyasalarda ABD Merkez Bankası’nın ekimde 75 baz puanlık faiz artışı fiyatlandı. Bu fiyatlanma ile birlikte altın ve Bitcoin düşerken dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvilleri yükseldi.

Bitcoin’de günlük düşüş yüzde 4’ün üzerine çıktı. Veri öncesinde düşmeye başlayan ve 18 bin 740 dolar seviyesinde bulunan lider kripto para verinin açıklanmasının ardından 18 bin 200 seviyelerine geriledi.

Altında ise günlük düşüş yüzde 1’i aştı. Altın spot piyasada ons başına 1650 dolar seviyesine geriledi. Değerli metal veri açıklanmadan önce 1670 dolar seviyelerinde bulunuyordu. Gram altın ise günlük yüzde 0,9 düşüşle 988 TL seviyesine geriledi.

Euro/Dolar kuru ise günlük düşüş yüzde 0,5’i buldu. Veri açıklanmadan önce 0,9744 seviyelerinde olan kur verinin ardından 0,9648 seviyelerine geriledi. Dolar/TL ise 18,58 seviyesinde yatay seyretti.

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