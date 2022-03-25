ABD ve AB’den doğalgaz anlaşması

ABD, Avrupa ülkelerine 2022’nin sonuna kadar en az 15 milyar metreküp sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tedarik edecek. Rusya, AB'nin en büyük doğalgaz tedarikçisi ve Avrupa'nın ithalatının yüzde 40'tan fazlasını oluşturuyor.

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ABD bu yıl, Rus doğalgazına olan bağımlılığını azaltmak isteyen Avrupa Birliği (AB) ülkelerine 15 milyar metreküp sıvılaştırılmış doğalgaz sağlamak için çalışma yürütecek.

Bilgi, Reuters tarafından incelenen belgede yer aldı.

BAĞIMLILIĞI AZALTMAK İÇİN EKİP KURULACAK

ABD Başkanı Joe Biden ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in bugün, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinin ardından Avrupa’nın Rus fosil yakıtlarına olan bağımlılığını azaltmak üzere bir ekip kurulacağını açıklaması bekleniyor.

Belgede, Avrupa Komisyonu’nun aynı zamanda AB ülkeleri ile de ülkelerin 2030’a kadar 50 bcm LNG satın almaları hedefi doğrultusunda çalışma yürüteceği belirtildi.

Rusya, AB’nin en büyük doğalgaz tedarikçisi ve Avrupa’nın ithalatının yüzde 40’tan fazlasını oluşturuyor. (REUTERS)



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