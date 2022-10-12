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ABD’de üretici enflasyonu eylülde yüzde 8,5 oldu

ABD'de üretici enflasyonu eylülde aylık yüzde 0,4, yıllık yüzde 8,5 arttı.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 15:43 - 12 Ekim 2022 Güncellenme:
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ABD’de üretici enflasyonu eylülde yüzde 8,5 oldu

ABD Çalışma Bakanlığı eylül ayı üretici enflasyonunu (ÜFE) açıkladı.

Buna göre, ABD’de üretici enflasyonu eylülde yıllık bazda yüzde 8,5 seviyesinde gerçekleşti. Piyasanın beklentisi yüzde 8,4 düzeyindeydi. Ağustos ayında ABD’de üretici fiyatları yüzde 8,7 artmıştı.

ABD'de üretici enflasyonu önceki aya göre yüzde 0,4 arttı. Bloomberg’in anketine katılan ekonomistlerin medyan tahmini aylık yüzde 0,2 düzeyindeydi. Çekirdek ÜFE ise aylık yüzde 0,3 ile tahminlere paralel, yıllık yüzde 7,2 ile tahminlerin altında gerçekleşti.

ABD’de borsalar veri sonrası geri çekildi. S&P ve Nasdaq vadelileri verinin açıklanmasının ardından kazançlarını geri verdi.

Ayrıntılar geliyor…

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