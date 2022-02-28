Akaryakıtta hem indirim hem zam

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), motorin ve benzine indirim, LPG otogaza ise zam geldiğini duyurdu.

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EPGİS, sosyal medya hesabından akaryakıt ürünlerinde hem fiyat artışı hem indirim olduğunu duyurdu.

EPGİS’in açıklamasına göre, litre fiyatında motorinde 96 kuruş, benzinde 23 kuruş indirim oldu.

LPG’YE ZAM GELDİ

Öte yandan EPGİS’in açıklamasına göre, LPG otogazın litre fiyatına 33 kuruş zam yapıldı.

Hem indirimin hem de zammın bu geceden itibaren geçerli olacağı kaydedildi.

BİR DE ÖTV DÜZENLEMESİ

Yine EPGİS’in açıklamasına göre, benzinde 49 kuruş indirim gerçekleşti.

Açıklamada “İndirim oranı kadar ÖTV'de artış gerçekleştiğinden pompa fiyatlarında değişiklik olmayacaktır” ifadeleri kullanıldı.

Benzinde Eşel Mobil Sistemi, belirlenen ÖTV tutarlarına ulaşılması nedeniyle 1 Mart itibarıyla sona erecek.

İŞTE YENİ FİYATLAR

Fiyat artışının ardından otogazın litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 9,86 liradan 10,19 liraya, Ankara'da 9,89 liradan 10,22 liraya, İzmir'de ise 9,83 liradan 10,16 liraya yükselecek.

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