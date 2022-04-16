AKP iktidarında memur sayısı iki kattan fazla arttı

Türkiye zamlar ve işsizlikle boğuşurken, 'devleti küçülteceğiz' diyerek yola çıkan AKP iktidarı ekonomik bozulmanın ardından kamuda çalışan sayısında gaza bastı. 2013 yılında 2.2 milyon olan kamu personeli sayısı 5 milyona dayandı.

Sozcu.com.tr

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AKP iktidara geldiğinde devleti küçültüp, harcamaları kısarak daha verimli bir yapı oluşturma iddiasına taşıyordu.

Kamu şirketleri satılacak işçiler özel sektör tarafından istihdam edilecek, merkezde toplanan yetkiler yerele devredilerek kadrolu memur sayısı azalacaktı.

2003 yılında Türkiye’de kamuda çalışan kişi sayısı 2 milyon 187 bin 599’du. 2021 yılı sonu itibariyle kamuda istihdam edilenlerin sayısı 4 milyon 877 bin 270’ya çıkmış durumda. 2020 sonunda bu rakam 4 milyon 791 bin 571 seviyesindeydi.

Ekonominin hız kesmeye başladığı yıllarda peş peşe gelen seçimler 2013 yılından bu yana kamuda çalışanlarının sayısının 1,5 milyon kişi artmasına neden oldu.

2002 yılında iktidar koltuğuna oturduğunda devleti küçültme iddiasını taşıyan AKP, aradan geçen 20 yılda kamuda çalışan sayısını yüzde 100’den fazla artırmış bulunuyor.

HER 6 KİŞİDEN BİRİ KAMUDA

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın verilerine bakıldığında Türkiye’de istihdam edilen her 6 kişiden birinin kamuda çalıştığı görüldü.

Kamuda istihdam edilenlerin yüzde 66,4’üne karşılık gelen 3 milyon 238 bin 432 kişinin genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde çalıştığı hesaplandı.

KADROLU 3 MİLYONU GEÇTİ

2021 sonu itibariyle kamu çalışanlarının 3 milyon 3 bin 603’ü kadrolu, 529 bin 194’ü sözleşmeli olarak çalışıyor. 1 milyon 188 bin 689 kişi ise sürekli işçi statüsünde. Geçici olarak istihdam edilen 48 bin 920 işçi bulunuyor.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitülerinde istihdam edilenlerin sayısı 2021’de 5 bin 541 kişi artarak 305 bin 447’ye çıktı.

Özel bütçeli diğer idarelerde ise 2021 itibarıyla istihdamda görünenlerin sayısı 96 bin 834 kişi oldu.

Sosyal güvenlik kurumlarında çalışan sayısı 2021’de 42 bin 578 olurken, bu dönemde döner sermayeler ve kefalet sandıklarındaki çalışan sayısı 242 bin 930 kişi oldu.

Aynı dönemde diğer kamu idarelerindeki personel sayısı 49 kişi artarak 7 bin 208’e çıktı.

Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Eximbank, Kalkınma ve Yatırım Bankası, İller Bankası ve Emlak Katılım Bankasından oluşan kamu sermayeli bankalarda 2021 sonu itibariyle 66 bin 652 kişi görev yaptı.

İl özel idarelerinde 11 bin 320 kişi çalışırken, bu dönemde belediye iktisadi teşekküllerinde ise çalışan sayısı bir önceki yıla göre yüzde 6,6 artışla 536 bin 580 kişiye yükseldi.

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