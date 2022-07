AKP’nin kalesinde kurbanlık isyanı: Böyle rezillik olur mu?

Geçmiş seçimlerde AKP'nin en çok oy aldığı kentlerden Konya Selçuklu Belediyesi Kurbanlık Pazar Yeri’nde hem satıcı hem de vatandaşa mikrofon uzattık. Alım gücü düşen vatandaş fiyatları yüksek bulurken, besici de artan maliyetler ve satışların düşüklüğünden dert yandı.

Müslüm EVCİ

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala Konya’da kurban pazarının nabzını tuttuk.

Fiyatların geçen seneye göre en az yüzde 100 arttığı pazarda vatandaş da besici de kara kara düşünüyor.

Pazar esnafı “Şu vatandaşın haline bak ya! Böyle bir rezillik olur mu? Biz hayvancıların üstüne bindikçe biniyorlar… Direne direne sona geldik… Bir çobanın aylığı 7 bin lira… Üretici can çekişiyor. Tüketici bir yandan perişan biz de bir yandan perişanız” sözleri ile isyan ediyor.

VATANDAŞ FİYATLARDAN, BESİCİ SATIŞLARDAN DERTLİ

Ramazan Bayramı’nda fahiş fiyatlardan dolayı kısık bütçeyle alışveriş yapan vatandaşın yüzü Kurban Bayramı’nda da gülmeyeceğe benziyor.

Geçmiş seçimlerde AKP’nin en çok oy aldığı kentlerden Konya’da Selçuklu Belediyesi Kurbanlık Pazar Yeri'nde hem satıcı hem de vatandaşa mikrofon uzattık.

Alım gücü düşen vatandaş fiyatları yüksek bulurken, besici de artan maliyetler ve satışların düşüklüğünden dert yandı.

Geçen yıllara göre yoğunluğun yaşanmadığı gözlenen kurbanlık pazar yerinde aldığımız yanıtlar şu şekilde oldu:

YEM 108 LİRADAN 350 LİRAYA ÇIKTI

Aşır Güney (Besici): Geçen yıl yemi en son 108 liraya almıştım, şu an 350 lira… Yeme göre enflasyon yüzde 300 olmuş. Biz bunun hakkından nasıl geleceğiz? Ne yapabiliriz? Bize çözüm üretsinler. Başka bir şey istemiyoruz.

Şu vatandaşın haline bak ya! Böyle bir rezillik olur mu? Biz hayvancıların üstüne bindikçe biniyorlar. Şimdi biz malı sattığımız zaman yerine koyamıyoruz. Yem başta olmak üzere girdiler çok pahalı. Saman geçen sene 700 liraydı şu an da 2 bin lira. Bir çuval şeker geçen yıl 200 liraydı, şu an da bin 200 lira. Ne yapacak vatandaş?

‘HAYVANCILIKLA UĞRAŞAN HERKES BU SENE BİTTİ’

Duran Peker (Besici): Ben 30 yıldır bu işi yapıyorum, böyle bir şey görmedim. 62 yaşındayım böyle bir düzen görmedim. Bu yem fiyatları ve girdilerle para kazanmamızın mümkünü yok.

Hayvancılıkla uğraşan herkes bu sene bitti, sıfırladık. Sonra ne yiyeceğiz ne yapacağız? Seneye bu milletin yarısı bile buraya gelemez. Vatandaşın durumu kötü. Sığır hiç satılmıyor, koyun da tek tük… Geçen sene bundan çok daha iyiydi. Bu sene aldığımız çok fiyatlı sattığımız ucuz. Vatandaş da para yok. Bu durumdan biz hiç memnun değiliz.

Rıza Taşpınar (Emekli): Mal sahipleri ‘zarar ediyoruz' diyorlar. Girdiler pahalı, adamlara çok görülmez. Normalden ucuz alıyoruz. Fiyatlar geçen senenin 2-3 katı. Geçen sene 12 bine aldığımız hayvanı bu sene 36-38…

‘BEN OLSAM BU İŞİ YAPMAM’

İsmini vermek istemeyen vatandaş: Geçen sene biz 13 bin 700 liraya kurban aldık, bu sene ise 25-26 liraya aldık. Malına göre değişiyor fiyatlar. Şimdi girdiler çok. Bir torba yem bir kuzu parası olmuş. Ne yapacağız, adamlara zarar teklif edilmez herhalde. Şimdi bu arkadaş şu maldan doğru düzgün para kazanamaz. Ben olsam bu işi yapmam.

Hayrettin Yılmaz (Besici): Ben 23 yıllık kurbancıyım. Ben geçen sene buradan gittiğimde 120 liraya yem aldım. Şu arabayla ben geçen sene buraya 400 lirayla gelip gidiyordum, bu sene bin 700 lirayla gidip geliyorum. Ben şu an yemi 350 liraya alıyorum. Mazotu da 4 katına alıyorum. 3 senedir dolar, korona, enflasyon vurdu.

Direne direne sona geldik. Seneye de bu şekilde giderse yapmayı düşünmüyoruz.

Burada et parasının anca bin, bin 500 lira fazlasına verebiliyoruz. Ben 12 bin 500 lira yer parası verdim, 50 mala 50 bin lira giderim var. Şu an da giderimi alamıyorum. Şu an bin liraya 3 çuval yem alıp dökemiyoruz. Kazandığımız bin lira burada yediğimizin masrafını karşılamıyor.

‘MÜŞTERİ YOK’

İsmet Karagöz (Besici): Ben yıllardır besicilik yapıyorum. Her sene buraya gelip düve satıyorum. Birkaç gündür müşteri yok. Ağır gidiyor ama ilerdeki günlerde ne olacağını Allah bilir. İnşallah arife günü daha da hızlanır. Büyükbaş pahalı olduğu için daha çok kuzu koyun rağbet görüyor. Her şey yükseldi kurban fiyatları da yükseldi. Pahalı satıyoruz ama bize de pahalıya mal oluyor.

İsmini vermek istemeyen besici: Çektiğimiz çileye bakar mısın, 7 bin lira para verdim buraya, yazık değil mi! Gel bak, toz, çamur, güneşin altında o kadar para alıyorlar. Belediye bizden 7 bin lirayı neden alıyor? Ne hizmet yapmış bize. 7 bin lira yer parası, 5 bin lira nakliye parası, yem parası… Kâr yok.

Şenol Kara (Besici): Hayatı pahalandıran da ucuzlatan da biziz. 360 liraya yem alıyorsun, 7 bin lira pazar kirası veriyorsun, 10 bin lira da nakliye veriyorsun. Bunu mecburen satacağımız hayvanın üzerine yansıtmamız lazım. Adam geliyor değerinin altında fiyat veriyor. Yahu belki bu adamın borcu var, satması lazım, gittiğinde ya icra ya da hacizle karışılacak.

Hiçbirimiz şu an içinde bulunduğumuz mevcut ortamdan memnun değiliz. Devlet büyüklerimizin biz çiftçilere bir çözüm bulması lazım.

6 bin liraya arpamızı satıyoruz ama arkadaşım sen zaten bize 10 bin liraya tohum sattın, 15 bin liraya gübre sattın. Eğer bizi sahiplenecekseniz ve biz üreteceksek arkamızda durmanız lazım. Şu pazarda gördüğünüz insanlar sadece esnaflardan ibaret.

Var mı müşteri, biz kime satacağız? Ya milletimizin alım gücü yok ya da milletimiz son günü bekleyip birbirimize kuracağımız oyunu bekliyoruz.

‘BİRÇOK İNSAN KURBAN KESEMEYECEK’

İsmini vermek istemeyen vatandaş: Kurbanlık bakmaya geldik ama fiyatlar aşırı yüksek. Allah herkese nasip etsin diyeceğim ama zor…

Büyükbaşa paramız yetmeyeceği için küçükbaşa bakıyoruz. Fiyatlar geçen seneye göre 3 kat fazla. Az önce sorduk, fiyatlar olağan üstü, almak mümkün değil.

Rukiye Gök (Ev hanımı): Fiyatlara şaşırmam, biz zamlara alışığız. Biz sığır kesiyorduk ama bu sene koyuna düştük. Oğlum ‘fazla maddiyata girmiyor' dedi ben de ‘tamam annem' dedim onu kırmadım. Küçüldük, Allah küçültmesin. İnşallah iyiye gideriz, devletimize güveniyoruz.

‘BU İŞİ BIRAKACAĞIM’

İsmini vermek istemeyen besici: Şu an yemin çuvalı 400 lira. Az önce balya aldım fiyatı 100 lira… Bugün bir çobanın aylığı 7 bin lira, artı yakıtı, işçisi içerisinde bize para kalmıyor. Şu an zarar ediyoruz.

Ben şu ana kadar ilk defa pazara çıktım, naçar kaldığım için. Bizi 4 tane tüccara ezdiriyorlar. Ben esnaftım, hayvancılık daha iyi diye bıraktım. Şu an hayvancılığa döndüm ama o da bitiyor. Benim geçen yıl 280 malım vardı şimdi satıyorum 160'a düşürdüm. Satabilirsem kurban da satacağım ve bu işi bırakacağım.

Ömer Aktaş (Besici): Geçen yıl köyden buraya 2 bin liraya gelirken bu sene 6 bin liraya geldim. Mazot fiyatından dolayı her şey pahalandı. Her şey bitti, seneye buraya gelmeyecek gibiyim. Üretici şu an can çekişiyor. Tüketici de haklı, asgari ücret alan adam alamıyor parası yetmiyor. Tüketici bir yandan perişan biz de bir yandan perişanız.

‘FİYATLAR YÜKSEK’

Mustafa Yavuz (Emekli): Şu an istenilen rakamlar yüksek ama alıcı satıcı olmadığı için makul fiyatlara kurban bulunabiliyor. Geçen sene 13 bine aldığımız hayvanın aynısını bu yıl 22 bine aldık. Yüksek fiyatlar. Yemin torbası 400 lira olmuş o yüzden hayvan sahibine de hak vermek lazım.

Mehmet Ali Dişçi (Çalışan): Cebin güzelse var ama değilse fiyatlar pahalı. Geçen sene bin 300 liraya aldığım hayvan bu sene 2-3 katına çıkmış.

