Alanya galibiyeti sonrası borsada Trabzonspor hisseleri fırladı

Spor Toto Süper Lig'in zirvesinde yer alan Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor karşısında aldığı galibiyetin ardından borsada güne güçlü başladı. Borsa İstanbul'da haftanın ilk işlem gününde kulübün hisselerinin günlük kazancı öğleden önceki seanslarda yüzde 6'nın üzerinde seyretti.

Sozcu.com.tr

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Spor Toto Süper Lig’de şampiyonluk yolunda ilerleyen Trabzonspor’un Aytemiz Alanyaspor karşısında aldığı galibiyet sonrasında kulübün borsadaki hisselerinde dikkat çeken bir artış gerçekleşti.

Spor Toto Süper Lig'de 17 haftadır zirvenin sahibi olan Trabzonspor, ligin güçlü ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda oynadığı müsabakayı 4-0'lık skorla kazandı. Bordo mavili ekip ligin bitmesine 11 hafta kala en yakın rakibi ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 14'e, puanını ise 63'e çıkarttı.

YÜZDE 8’İ GÖRDÜ

Karadeniz ekibinin ligde şampiyon olma olasılığının artması sonrası kulübün borsadaki hisselerinin diğer kazançlardan pozitif ayrıştığı görüldü.

Haftanın ilk işlem gününe güçlü başlayan Trabzonspor hisselerindeki günlük kazançlar saat 11.00 sularında yüzde 8’i aşarken sonrasında öğleden önce günlük kazançlar yüzde 6’nın üzerinde seyretmeye devam etti. Trabzonspor hisseleri Borsa İstanbul’un bugün en çok yükselenleri arasında yer aldı.

DİĞER SPOR HİSSELERİNİ GERİDE BIRAKTI

Borsa İstanbul’daki spor hisselerini listeleyen BİST Spor endeki Trabzonspor hisselerindeki yükselişin etkisiyle gün içinde yüzde 2’nin üzerinde değer kazanırken diğer kulüplerin hisselerinin Trabzonspor hisselerinin aksine güne kayıpla devam ettiği görüldü.

Borsa İstanbul’da piyasa ve işlem hacmi açısından en yüksek 100 hisse senedinin listelendiği BIST100 endeksi ise haftanın ilk işlem gününde yüzde 1,30 yükselerek 2056 puanda işlem gördü.

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