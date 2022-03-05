Almanlar bizden 664 litre daha fazla benzin alıyor

1 Ocak’tan bu yana 10 kez zam gelen benzin fiyatı, 2 ayda yüzde 50.6 arttı. Türkiye’de asgari ücretle 226 litre benzin alınabilirken Almanya’da 890, İtalya’da 884 litre alınıyor.

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■ Deniz B.GÖÇMEN

Petrol fiyatlarındaki ve döviz kurlarındaki artış akaryakıtta da zamları peşi sıra getiriyor. Öyle ki haftalık gelen zamlar günlüğe döndü. Son olarak 3 gün üst üste gelen zamla benzin fiyatındaki artış yılbaşından bu yana yüzde 50'yi aştı. Yıl sonunda ortalama 12.49 lira olan benzinin litresi 2 ayda 6.28 lira zamlanarak 18.77 liraya yükseldi. Benzin fiyatı

1 Ocak'tan itibaren 10 kez artırıldı.

YANINA YAKLAŞAMADIK

4.253 lira olan asgari ücretle alınabilen benzin miktarı 226.5 litreye düşen Türkiye, Avrupa ülkelerinde asgari ücretle alınan benzin miktarının yanına bile yaklaşamadı. Asgari ücretin 1.621 Euro olduğu Almanya'da, Global Petrol Prices'ın verilerine göre, litresi 1.82 Euro'dan 890 litre benzin alınabiliyor. Yani asgari ücretli bir Alman maaşı ile ortalama 664 litre daha fazla benzin alabiliyor. 1.662 Euro asgari ücretle İtalya'da litresi 1.88 Euro'dan 884 litre benzin alınabiliyor. Fransa'da asgari ücretle 880 litreden fazla benzin alınabiliyorken, İspanya'da ise 699 litre benzin alınıyor.

NEREDEYSE İKİ KATI

Avrupa ülkeleri arasında 2.06 Euro ile benzinin litresinin en pahalı olduğu Hollanda'da ise 837 litre benzin satın alınabiliyor. En düşük ücretin 1.126 Euro olduğu İspanya'da litre fiyatı 1.61 Euro olan benzinden 699 litrelik benzin alınıyor. Asgari ücretin diğer Avrupa ülkelerine göre daha düşük seyrettiği ülkelerde bile Türkiye'de asgari ücretle alınabilen benzinin neredeyse iki katı benzin alınabiliyor. Asgari ücretin 730 Euro olduğu Litvanya'da 489.9 litre, asgari ücretin 655 Euro olduğu Polonya'da bu maaşla 569.5 litre benzin alınıyor.

AKP'li Özkan'dan ‘En ucuz benzin Türkiye'de' iddiası

■ Benzin ve akaryakıta zam yağmuru sürerken depo doldurmanın maliyeti 1000 TL'ye dayandığı için otomobilini kullanamaz hale gelen vatandaşların tepkisini çeken bir açıklama geldi. AKP Grup Başkanvekili ve Denizli Milletvekili Cahit Özkan, Meclis'te yaptığı konuşmada akaryakıtı en ucuza satan ülkenin Türkiye olduğunu öne sürdü. Özkan, “En düşük petrolün, benzin ve mazotun satın alınabildiği ülke Türkiye. Yüzde 50-40 Avrupa ortalamasının altında bizim ülkemizde satılmaktadır” dedi. Özkan'ın, konuşmasındaki benzin ve mazot fiyatlarına ilişkin sözleri sosyal medyada eleştiri konusu oldu.