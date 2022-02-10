Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 10 Şubat 2022

Altının ons fiyatı, 10 Şubat Perşembe günü 1.834 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 800 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 5.387 TL.

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Haftaya 788 TL seviyesinde başladıktan sonra salı günü 800 TL'nin üzerini gören gram altın, haftanın kalanında dar bir bant aralığında dalgalı bir seyir izledi. Gram altın, perşembe günü küresel altın fiyatlarındaki yükselişe rağmen dolar kurundaki düşüşle 798 TL civarında bulunuyor.

Gram altın ne kadar?

Gram altın, alış 793 TL, satış 800 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 786 TL. 14 TL yükseliş gerçekleşti.

10 gram altın ne kadar?

10 gram altın, 10 Şubat 2022 Perşembe günü 7.988 TL'den işlem görmektedir.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın, alış 1.295 TL, satış 1.322 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 1.299 TL. 23 TL yükseliş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 5.333 TL, satış 5.387 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 5.294 TL 93 TL yükseliş gerçekleşti.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın, alış 2.591 TL, satış 2.644 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 2.599 TL. 45 TL yükseliş gerçekleşti.

Tam altın ne kadar?

Tam altın, alış 5.236 TL, satış 5.289 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 5.198 TL. 91 TL yükseliş gerçekleşti.

Reşat altın ne kadar?

Reşat altın, alış 5.224 TL, satış 5.277 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 5.186 TL. 91 TL yükseliş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 10 ŞUBAT 2022

Ekonomi uzmanlarının 10 Şubat 2022 altın yorumları: Gram/Altın'da dar bantta yatay bir seyir izlenirken, %0.16 zayıf yükseliş ile 798.15 TL seviyesinden kapanış gerçekleşti. Gram Altın'da göstergelerde yaşanan bozulma kar satışlarının görülme olasılığını arttırıyor. 795-803 bandı gün içi hareketlerde ilk destek ve direnç seviyeler olarak takip edilebilir.

Son günlerde etkili olan kanalın trend desteği konumunda olan 795 TL seviyenin kırılması halinde geri çekilme hızlanacaktır.