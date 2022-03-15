Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 15 Mart 2022

Altının ons fiyatı, 15 Mart 2022 Salı günü 1.928 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 917 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 6.182 TL.

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Altın fiyatları, Fed’in bu hafta gerçekleştirmesi beklenen faiz artırımlarının öncesinde ABD Hazine tahvillerinin getirilerinin yükselmesiyle gerilerken, Rusya-Ukrayna görüşmelerinde ilerleme sağlanabileceği beklentileri de güvenli liman olarak görülen altının çekiciliğini azalttı. Altının spot piyasadaki ons fiyatı gün içerisinde 1,938.77 dolar ile 4 Mart’tan bu yana en düşük seviyeyi görmesinin ardından %0.6 ekside 1,940.06 dolardan işlem gördü. ABD altın vadeli işlemleri %0.9 düşerek 1,942.90 dolara geriledi.

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Gram altın ne kadar?

Gram altın, alış 910 TL, satış 918 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 955 TL. 40 TL düşüş gerçekleşti.

10 gram altın ne kadar?

10 gram altın, 15 Mart 2022 Salı günü 9.330 TL’den işlem görmektedir.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın, alış 1.487 TL, satış 1.517 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 1.578 TL. 61 TL düşüş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 6.121, satış 6.182 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 6.431. 249 TL düşüş gerçekleşti.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın, alış 2.976 TL, satış 3.037 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 3.157 TL. 120 TL düşüş gerçekleşti.

Tam altın ne kadar?

Tam altın, alış 6.012 TL, satış 6.073 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 6.314 TL. 241 TL düşüş gerçekleşti.

Reşat altın ne kadar?

Reşat altın, alış 5.999, satış 6.060 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 6.300 TL. 240 TL düşüş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 15 MART 2022

Ekonomi uzmanlarının 15 Mart 2022 altın yorumları: Gram/Altın'da geçtiğimiz hafta ortasında sonra etkili olmaya başlayan gevşeme eğilimi devam ediyor. Dün %1.35 oranında değer kaybı ile 927TL seviyelerinden gün tamamlanırken, gevşeme eğiliminin günü ilk saatlerinde de etkili olduğu görülüyor.

Teknik göstergelerin zayıflıyor olası geri çekilmenin devam edebileceği gösterirken, 921TL seviyelerinden hareketler gerçekleşiyor. Gün içi işlemlerde ilk destek noktası olarak takip ettiğimiz bu seviyenin altında yaşanabilecek.