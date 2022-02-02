Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 2 Şubat 2022

Altının ons fiyatı, 2 Şubat 2022 Çarşamba günü 1.795 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 774 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 5.214 TL.

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Gram altın Aralık ayı içerisinde TL'nin değer kaybı ile yukarı yönlü ivmesine devam etmişti. Mevcut “Ekonomik önlem paketi” öncesi 1000 TL seviyelerini gören gram altın yaklaşık 600 TL seviyelerinden tekrardan yukarı yönlü toparlanma göstermiş ve sabah saatlerinde 774 TL seviyelerinde seyrediyor.

Gram altın ne kadar?

Gram altın, alış 768 TL, satış 774 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 793 TL. 19 TL düşüş gerçekleşti.

10 gram altın ne kadar?

10 gram altın, 2 Şubat Çarşamba günü 7.781 TL’den işlem görmektedir.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın, alış 1.299 TL, satış 1.325 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 1.316 TL. 9 TL düşüş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 5.162 TL, satış 5.214 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 5.344 TL. 130 TL düşüş gerçekleşti.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın, alış 2.508 TL, satış 2.559 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 2.623 TL. 64 TL düşüş gerçekleşti.

Tam altın ne kadar?

Tam altın, alış 5.064 TL, satış 5.115 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 5.247 TL. 132 TL düşüş gerçekleşti.

Reşat altın ne kadar?

Reşat altın, alış 5.058 TL, satış 5.109 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 5.235 TL. 126 TL düşüş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 2 ŞUBAT 2021

Ekonomi uzmanlarının 2 Şubat 2021 altın yorumları: Gram/Altın'da son günlerde yaşanan geri çekilme sonrasında dün tepki alımları etkili oldu ve %0.53 oranında değer kazanımı ile 774.84$ seviyesinden kapanış gerçekleşti. Günün 771TL seviyesinin üzerinde tamamlanmasını olumlu buluyoruz. Ancak teknik göstergelerde şimdilik net bir güç kazanımı görülmüyor.

Tepki denemelerinin güçlenebilmesi içi 771 TL seviyesinin üzerinde kalıcı hareketler görmeliyiz. Bu nedenle yükseliş denemelerine şimdilik temkinli bakıyoruz. Tepki hareketlerinin devamı halinde ise ilk direnç 795 TL seviyesi takip edilebilir.