Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 22 Nisan 2022

Altının ons fiyatı, 22 Nisan Cuma günü 1.974 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 925 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 6.229 TL.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Altın fiyatları, gün içerisinde düşüş kaydeden ABD Hazine tahvil getirilerindeki toparlanmanın güvenli liman olarak görülen altının çekiciliğini azaltmasıyla geriledi. Ukrayna’daki savaş ve bu savaşın küresel ekonomiye olabilecek etkisi altına olan talebi artırmıştı. Altının spot piyasadaki ons fiyatı %0.3 düşüşle 1,951.76 dolara geriledi. ABD altın vadeli işlemleri %0.1 düşüşle 1,954.50 geriledi.

GÜNCEL CANLI ALTIN FİYATLARI SAYFASINA GİTMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Gram altın ne kadar?

Gram altın, alış 917 TL, satış 925 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 930 TL. Fiyatlarda 5 lira düşüş gerçekleşti.

10 gram altın ne kadar?

10 gram altın, 22 Nisan 2022 Cuma günü 9.191 TL’den işlem görmektedir.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın, alış 1.497 TL, satış 1.528 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 1.538 TL. Fiyatlarda 10 lira düşüş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 6.165 TL, satış 6.229 TL. Geçen hafta Cumhuriyet altını satış değeri 6.266 TL. Fiyatlarda 37 lira düşüş gerçekleşti.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın, alış 2.997 TL, satış 3.058 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 3.076 TL. Fiyatlarda 18 lira düşüş gerçekleşti.

Tam altın ne kadar?

Tam altın, alış 6.054 TL, satış 6.115 TL. Geçen hafta tam altının satış 6.152 TL. Fiyatlarda 43 lira yükseliş gerçekleşti.

Reşat altın ne kadar?

Reşat altın, alış 6.039 TL, satış 6.100 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 6.138 TL. Fiyatlarda 38 lira düşüş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 22 NİSAN 2022

Ekonomi uzmanlarının 22 Nisan 2022 altın yorumları: Dün günün ilk yarısında 915TL seviyesine kadar geri çekilen Gram/Altın'da bu seviyenin test edilmesi sonrasında tepki alımları etkili oldu ve %0.13 oranında sınırlı kayıp ile 922.6TL'den kapanış gerçekleşti. Gün içi hareketlerde 915-925 bandı ilk destek ve direnç seviyeleri olarak geçerliliğini koruyor.

Tepki hareketlerinin güç kazanabilmesi için ise düşüş kanal direnci konumunda olan 925 TL seviyesi kırılmalı. Aksi halde geri çekilme eğilimi devam edecektir. 915TL desteğinin kırılması ile gevşeme eğilimini hızlandıracaktır.