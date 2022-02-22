Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 22 Şubat 2022

Altının ons fiyatı, 22 Şubat 2022 Salı günü 1.912 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 842 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 5.675 TL.

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Gram altın, geçen hafta 810 TL'ye kadar geriledikten sonra kademeli bir yükselişle 833 TL'ye kadar tırmanmıştı. Yeni haftada küresel altın fiyatlarındaki yükselişi takip ederek 843 TL ile iki ayın zirvesini gören gram altın, çarşamba günü sabah saatlerinde 839 TL seviyesinde bulunuyor.

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Gram altın ne kadar?

Gram altın, alış 835 TL, satış 842 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 810 TL. 832 TL yükseliş gerçekleşti.

10 gram altın ne kadar?

10 gram altın, 22 Şubat 2022 Salı günü 8.444 TL'den işlem görmektedir.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın, alış 1.364 TL, satış 1.392 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 1.339 TL. 53 TL yükseliş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 5.617, satış 5.673 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 5.458. 215 TL yükseliş gerçekleşti.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın, alış 2.728 TL, satış 2.784 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 2.679 TL. 105 TL yükseliş gerçekleşti.

Tam altın ne kadar?

Tam altın, alış 5.512 TL, satış 5.568 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 5.358 TL. 210 TL yükseliş gerçekleşti.

Reşat altın ne kadar?

Reşat altın, alış 5.503, satış 5.558 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 5.346 TL. 212 TL yükseliş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 22 Şubat 2022

Ekonomi uzmanlarının 22 Şubat 2022 altın yorumları: Teknik göstergelerde pozitif görünüm sürmesine rağmen gün içi grafiklerde kısa vadeli bazı göstergelerde sınırlıda olsa güç kaybı görüyor olmamız nedeniyle 839TL seviyelerinden kar satışlarının görülme olasılığını arttığını düşünüyoruz. Ancak bu direncin kırılması ilk etapta 850TL'e kadar hareketi beraberinde getirecektir.