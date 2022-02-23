Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 23 Şubat 2022

Altının ons fiyatı, 23 Şubat 2022 Çarşamba günü 1.897 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 841 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 5.663 TL.

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Gram altın, geçen hafta 810 TL'ye kadar geriledikten sonra kademeli bir yükselişle 833 TL'ye kadar tırmanmıştı. Yeni haftada küresel altın fiyatlarındaki yükselişi takip ederek 849 TL ile iki ayın zirvesini gören gram altın, çarşamba günü küresel altın fiyatlarındaki gerilemeye rağmen dolar kurundaki yükselişle 841 TL seviyesinde bulunuyor.

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Gram altın ne kadar?

Gram altın, alış 833 TL, satış 841 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 818 TL. 23 TL yükseliş gerçekleşti.

10 gram altın ne kadar?

10 gram altın, 16 Şubat Çarşamba günü 8.122 TL'den işlem görmektedir.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın, alış 1.362 TL, satış 1.389 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 1.351 TL. 38 TL yükseliş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 5.606 TL, satış 5.663 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 5.507 TL. 156 TL yükseliş gerçekleşti.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın, alış 2.723 TL, satış 2.779 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 2.703 TL. 76 TL yükseliş gerçekleşti.

Tam altın ne kadar?

Tam altın, alış 5.503 TL, satış 5.559 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 5.406 TL. 153 TL yükseliş gerçekleşti.

Reşat altın ne kadar?

Reşat altın, alış 5.493 TL, satış 5.548 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 5.394 TL. 154 TL yükseliş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 23 ŞUBAT 2022

Ekonomi uzmanlarının 23 Şubat 2022 altın yorumları: Gram/Altın'da dün günün genelinde pozitif seyir etkili olurken, %0.77 değer kazanımı ile 843.64TL'den kapanış gerçekleşti. Sabah saatlerinde satış baskısının etkili olurken, son günlerde yaşanan yükseliş sonrasında kar satışlarının görülme olasılığı artıyor.

Gün içi grafiklerde göstergelerinde zayıflıyor olması geri çekilme potansiyelini artırıyor. Geri çekilmenin devamı halinde son yükseliş hareketinin trend desteği konumunda olan 830 TL seviyesine kadar gevşeme görebiliriz. Bu desteğin kırılması Gram/Altında baskısı artıracaktır.