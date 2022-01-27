Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 27 Ocak 2022

Altının ons fiyatı, 27 Ocak Perşembe günü 1.810 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 792 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 5.331 TL.

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Yeni haftaya dolar kurundaki yükselişi takip ederek başlayan gram altın, sonrasında küresel altın fiyatlarında yaşanan yükselişle salı günü 805 TL'ye kadar yükselmişti. Gram altın, Fed sonrasında dolar kurunda yaşanan yükselişe rağmen küresel altın fiyatlarındaki düşüşle 794 TL civarında bulunuyor.

Gram altın ne kadar?

Gram altın, alış 785 TL, satış 792 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 790 TL. 2 TL yükseliş gerçekleşti.

10 gram altın ne kadar?

10 gram altın, 27 Ocak 2022 Perşembe günü 7.953 TL'den işlem görmektedir.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın, alış 1.282 TL, satış 1.309 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 1.306 TL. 3 TL yükseliş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 5.278 TL, satış 5.331 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 5.323 TL 8 TL yükseliş gerçekleşti.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın, alış 2.565 TL, satış 2.617 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 2.613 TL. 4 TL yükseliş gerçekleşti.

Tam altın ne kadar?

Tam altın, alış 5.183 TL, satış 5.235 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 5.226 TL. 9 TL yükseliş gerçekleşti.

Reşat altın ne kadar?

Reşat altın, alış 5.171 TL, satış 5.223 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 5.215 TL. 8 TL yükseliş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 27 OCAK 2022

Ekonomi uzmanlarının 27 Ocak 2022 altın yorumları: Gram Altında fiyatlama açısından çok bir şey değişmediğini görüyoruz dün akşam gerçekleşen Fed toplantısı sonrasında. Kurda yükselişler sınırlı kalırken özellikle dün test edilen 805TL sonrasında ons altında yaşanan geri çekilme ile birlikte 790TL seviyelerine doğru bir geri çekilme yaşandığı gözleniyor.

Bugün kurda yatay fiyatlamanın devamı beklenirken ons altında tepki yükseliş devamları görebiliriz Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde gramda 800 TL seviyesi direnç, 780 TL ve 760 TL seviyesi ise destek olarak takip edilebilir.