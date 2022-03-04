Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 4 Mart 2022

Altının ons fiyatı, 4 Mart Cuma günü 1.938 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 883 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 5.950 TL.

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Altın fiyatları, yatırımcıların Rusya’nın Ukrayna’da bir nükleer enerji santraline saldırı düzenlemesinin ardından güvenli liman olarak görülen varlıklara yönelmesiyle yükselirken haftalık bazda Mayıs 2021’den bu yana görülen en iyi haftalık performansını kaydetmeye hazırlanıyor. Altının spot piyasadaki ons fiyatı %0.6 artarak 1,946.41 dolara yükseldi. Bu seviyelerden kapanırsa altın haftalık bazda yaklaşık %3 kazanım elde etmiş olacak. ABD altın vadeli işlemleri de %0.6 artarak 1,948.60 dolara yükseldi.

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Gram altın ne kadar?

Gram altın, alış 876 TL, satış 883 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 839 TL. Fiyatlarda 44 lira yükseliş gerçekleşti.

10 gram altın ne kadar?

10 gram altın, 4 Mart 2022 Cuma günü 8.828 TL'den işlem görmektedir.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın, alış 1.431 TL, satış 1.460 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 1.387 TL. Fiyatlarda 73 lira yükseliş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 5.891 TL, satış 5.950 TL. Geçen hafta Cumhuriyet altını satış değeri 5.651 TL. Fiyatlarda 299 yükseliş gerçekleşti.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın, alış 2.862 TL, satış 2.920 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 2.774 TL. Fiyatlarda 146 lira yükseliş gerçekleşti.

Tam altın ne kadar?

Tam altın, alış 5.784 TL, satış 5.843 TL. Geçen hafta tam altının satış 5.548 TL. Fiyatlarda 295 lira yükseliş gerçekleşti.

Reşat altın ne kadar?

Reşat altın, alış 5.772 TL, satış 5.830 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 5.536 TL. Fiyatlarda 294 lira yükseliş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 4 MART 2022

Ekonomi uzmanlarının 4 Mart 2022 altın yorumları: Gram/Altın'da volatilide sürerken, dün %0.79 oranında değer kazanımı ile 880 TL'den gün tamamlandı. Dün daha sakin ancak yükseliş eğiliminde hareket eden Gram Altın'da yaşanan volatiliteye rağmen yükseliş eğiliminde şimdilik bir bozulma görülmüyor.

Ara destek seviyesi olarak takip edilen 865 seviyesinin üzerinde yükseliş potansiyeli sürecektir. 890 ve 920 seviyelerini gün içi ilk direnç noktaları olarak olarak verebiliriz.