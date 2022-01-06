Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 6 Ocak 2022

Altının ons fiyatı, 6 Ocak Perşembe günü 1.801 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 795 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 5.356 TL.

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Altın fiyatları, Fed’in faiz artırımlarının enflasyonla mücadele etmek için öngörülenden daha erken gerçekleşebileceğine işaret eden Aralık ayı toplantı tutanaklarının ardından ABD Hazine tahvili getirilerinin yükselmesiyle geriledi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı %0.2 düşüşle 1,805.98 dolara geriledi. ABD Altın vadeli işlemleri %1 düşüşle 1,806.40 dolara geriledi.

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Gram altın ne kadar?

Gram altın, alış 788 TL, satış 795 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 768 TL. 27 TL yükseliş gerçekleşti.

10 gram altın ne kadar?

10 gram altın, 6 Ocak 2022 Perşembe günü 7.958 TL’den işlem görmektedir.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın, alış 1.290 TL, satış 1.316 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 1.269 TL. 47 TL yükseliş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 5.303 TL, satış 5.356 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 5.173 TL 183 TL yükseliş gerçekleşti.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın, alış 2.576 TL, satış 2.629 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 2.539 TL. 90 TL yükseliş gerçekleşti.

Tam altın ne kadar?

Tam altın, alış 5.204 TL, satış 5.257 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 5.079 TL. 178 TL yükseliş gerçekleşti.

Reşat altın ne kadar?

Reşat altın, alış 5.192 TL, satış 5.245 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 5.068 TL. 177 TL yükseliş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 6 OCAK 2022

Ekonomi uzmanlarının 6 Ocak 2022 altın yorumları: Gram Altın'da dün sakin bir seyir izlendi ve %1.43 oranında yükseliş ile 795.28 TL'den gün tamamlandı. Kısa vadeli yükselen Trend içerisinde hareket eden hissenin kısa vadeli göstergelerinde güç kazanımı sürüyor. 795TL direncinin kırılma potansiyelinin arttığını düşünüyoruz. 795TL seviyesinin üzerinde yaşanacak hareketlerde 839 ile 919 seviyeleri üst dirençler olarak hedeflenebilir.

750TL seviyesini ise gün içi hareketlerde ilk destek noktası olarak verebiliriz.