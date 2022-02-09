Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 9 Şubat 2022

Altının ons fiyatı, 9 Şubat 2022 Çarşamba günü 1.826 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 798 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 5.378 TL.

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Altın fiyatları, yakından izlenen ABD enflasyon verileri öncesinde dünkü seansta kaydettiği iki haftanın zirve seviyesine yakın seyretti, ancak yüksek ABD Hazine tahvil getirileri kazanımları sınırladı. Altının spot piyasadaki ons fiyatı dünkü seansta kaydettiği 1,828.68 dolara yakın seyrederek %0.1 artıda 1,827.37 dolara yükseldi. ABD altın vadeli işlemleri de %0.1 artarak 1,829.10 dolara yükseldi.

Gram altın ne kadar?

Gram altın, alış 792 TL, satış 798 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 783 TL. 15 TL yükseliş gerçekleşti.

10 gram altın ne kadar?

10 gram altın, 9 Şubat Çarşamba günü 7.991 TL'den işlem görmektedir.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın, alış 1.293 TL, satış 1.320 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 1.294 TL. 26 TL yükseliş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 5.326 TL, satış 5.380 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 5.272 TL. 108 TL yükseliş gerçekleşti.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın, alış 2.588 TL, satış 2.641 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 2.588 TL. 53 TL yükseliş gerçekleşti.

Tam altın ne kadar?

Tam altın, alış 5.228 TL, satış 5.281 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 5.176 TL. 105 TL yükseliş gerçekleşti.

Reşat altın ne kadar?

Reşat altın, alış 5.216 TL, satış 5.269 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 5.164 TL. 105 TL yükseliş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 9 ŞUBAT 2021

Ekonomi uzmanlarının 9 Şubat 2021 altın yorumları: Gram/Altın'da son günlerde yükseliş kanalı içinden hareket edilmesine rağmen gün iç grafiklerde göstergelerin zayıfladığını görülüyor. Dün günü %0.04 gibi çok sınırlı değişim ile 796.66TL seviyesinden tamamlayan Gram Altın'da göstergelerde bozulma kar satışlarının görülme olasılığını arttırıyor.

Gün içi hareketlerde 790 TL seviyesini ise kısa vadeli destekler olarak takip edilebilir. Son günlerde etkili olan kanalın trend desteği konumunda olan bu seviyenin kırılması halinde geri çekilme hızlanacaktır.