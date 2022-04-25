Altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 25 Nisan 2022

Altının ons fiyatı, 25 Nisan 2022 Pazartesi günü 1.915 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 910 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 6.126 TL.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Altın fiyatları, Fed’in para politikasını sıkılaştırma konusunda agresif bir tutum izleyeceği yönünde beklentilerin dolara destek sağlaması ve altın talebinin azalmasına neden olmasıyla iki haftadan uzun bir sürenin dip seviyesine geriledi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı %0.3 düşüşle 1,923.74 dolara gerileyerek 7 Nisan’dan bu yana en düşük seviyeyi gördü. ABD altın vadeli işlemleri %0.6 düşüşle 1,923.30 dolara geriledi.

GÜNCEL CANLI ALTIN FİYATLARI SAYFASINA GİTMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Gram altın ne kadar?

Gram altın, alış 902 TL, satış 910. Geçen hafta gram altının satış değeri 932 TL. 22 TL düşüş gerçekleşti.

10 gram altın ne kadar?

10 gram altın, 25 Nisan 2022 Pazartesi günü 9.107 TL’den işlem görmektedir.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın, alış 1.474 TL, satış 1.504 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 1.540 TL. 36 TL düşüş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 6.065 TL, satış 6.126 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış 6.274 TL. 148 TL düşüş gerçekleşti.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın, alış 2.946 TL, satış 3.006 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 3.080 TL. 74 TL düşüş gerçekleşti.

Tam altın ne kadar?

Tam altın, alış 5.953 TL, satış 6.013 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 6.160 TL. 147 TL düşüş gerçekleşti.

Reşat altın ne kadar?

Reşat altın, alış 5.939 TL, satış 5.999 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 6.146 TL. 147 TL düşüş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 25 NİSAN 2022

Ekonomi uzmanlarının 25 Nisan 2022 altın yorumları: Cuma günü 913-925 TL bandında dalgalı bir seyir izleyen Gram/Altın günü %0.75 oranında düşüş ile 915.0TL'den kapanış gerçekleşti. 915TL desteğinin üzerinde tutunma çabası sürüyor. Ancak teknik göstergelerin zayıf görünümü bu desteğinin kırılma olasılığını arttırıyor.

915TL seviyenin altında yaşanacak hareketlerde ise 905 ve 886 TL seviyeleri sırasıyla alt destekler olarak takip edilebilir.