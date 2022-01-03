Altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 3 Ocak 2022

Altının ons fiyatı, 3 Ocak 2022 Pazartesi günü 1.825 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 805 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 5.440 TL

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Geçen haftaya 638 TL'den başlayan gram altın, dolar/TL ve küresel altın fiyatlarındaki yükselişle haftayı 783 TL civarında kapatmıştı. Haftaya yatay bir seyirle başlayan gram altın, pazartesi sabah saatlerinde 800 TL civarında bulunuyor.

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Gram altın ne kadar?

Gram altın, alış 795 TL, satış 802 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 673 TL. 129 TL yükseliş gerçekleşti.

10 gram altın ne kadar?

10 gram altın, 3 Ocak 2022 Pazartesi günü 8.081 TL'den işlem görmektedir.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın, alış 1299 TL, satış 1326 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 1.112 TL. 214 TL yükseliş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 5.386 TL, satış 5.440 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış 4.534 TL. 906 TL yükseliş gerçekleşti.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın, alış 2.619 TL, satış 2.672 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 2.225 TL. 447 TL yükseliş gerçekleşti.

Tam altın ne kadar?

Tam altın, alış 5.267 TL, satış 5.320 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 4.451 TL. 869 TL yükseliş gerçekleşti.

Reşat altın ne kadar?

Reşat altın, alış 5.223 TL, satış 5.275 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 4.442 TL. 833 TL yükseliş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 3 OCAK 2022

Ekonomi uzmanlarının 3 Ocak 2022 altın yorumları: Yılın son işlem gününde %1.57 oranında değer kazan Gram Altın yılı 781.3TL'den Tamamladı. Kısa vadeli yükseliş trendi etkisini sürdürürken, kısa vadeli göstergelerdeki toparlanma yükseliş hareketinin devamını destekler konumda. 795TL direncinin kırılması harekete ivme kazandıracaktır.

Bu direncinin üzerinde yaşanacak yükselişlerde ise 839 ile 919 seviyeleri kısa vadeli dirençler olarak takip edilebilir.