Altın fiyatları yükselişte

Altın fiyatları yeni yılın ilk işlem günlerinde düşüş yaşadıktan sonra kayıplarını telafi ederek yükselişe geçti.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Altın fiyatları yükselen tahvil faizleriyle sert bir düşüş yaşadıktan sonra piyasaların düzeltmeye gitmesiyle kayıplarının bir kısmını sildi. Gram altın ise hâlâ Dolar/TL 'deki yükselişle 780 TL'nin üzerinde.

KAPALIÇARŞI’DA ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşı’da dün kapanışa doğru Dolar/TL’deki ve spot piyasadaki hareketlere paralel olarak 750 TL seviyelerine gerileyen gram altın bu sabah 780 TL’den işlem gördü.

Kapalıçarşı’da sabah saatlerinde çeyrek altın 1259 alış ve 1311 TL satış, Cumhuriyet altını ise 5 bin 50 TL alış ve 5 bin 240 TL satış fiyatıyla işlem gördü.

SPOT PİYASADA ALTIN FİYATLARI

Dün öğleden sonra 1800 doların altını gören ons altın sonrasında kayıplarını sildi. Altın spot piyasada ons başına 1815 dolar seviyesinde işlem görürken altın vadeli işlemleri, New York Ticaret Borsası’nda, hafif yükselerek onsu 1815 dolardan işlem gördü.

Oanda Kıdemli Piyasa Analisti Edward Moya altının fiyatlanmasında ilk başta piyasaların gereğinden fazla agresif davrandığını belirterek “ABD ekonomisi hala güçlü ve tahvil faizleri artarken bile altın fiyatları zayıflayan dolardan destek bulabilir” dedi.

Bloomberg Intelligence Analisti Mike McGlone ise hisse piyasalarının sendelemeye başlamasından sonra altın fiyatlarının yükselişe geçeceğini belirterek “Altın konsolide olarak boğa piyasasına hazırlanıyor” dedi.

İlginizi Çekebilir 10 milyon emekliyi unuttular

İlginizi Çekebilir Emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır? Ne kadar emekli maaş alırım?