Altın fiyatlarında Fed baskısıyla düşüş sürüyor

Altın fiyatları spot piyasada ABD Merkez Bankası (Fed) kıskacında kalırken, iç piyasada dolar/TL'deki kısmi gerileme gram altın fiyatlarında aşağı yönlü seyrin sürmesine neden oldu.

Sozcu.com.tr

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Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) para politikasını sıkılaştıracağına dönük mesajları ve martta faiz artışına başlayacağına dönük sinyalleri nedeniyle düşüşünü sürdürüyor. Ayrıca dolar/TL’nin 14 seviyesinin altına düşmesi nedeniyle Kapalıçarşı’da gram altın yüzde 1’in üzerinde değer kaybetti.

Fed’de 50 baz puanlık faiz artışlarının telaffuz edilmesi sonrası spot piyasada yaşanan düşüş, dolar/TL’deki kısmi geri çekilmeyle birlikte gram altın fiyatlarına da yansıdı.

Son olarak Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic 50 baz puanlık faiz artışının gerekirse kullanabileceğini belirtti. Fed en son 50 baz puanlık faiz artışını Mayıs 2000 tarihli toplantısında gerçekleştirmişti. Eğer Fed 50 baz puanlık bir artışa giderse 22 yıl sonra ilk kez böyle bir karar vermiş olacak.

TAHMİNLER DEĞİŞİYOR

Goldman Sachs Fed’den yıl içinde beş faiz artışı beklerken Bank of America 2022’de yedi faiz artışı, BNP Paribas altı, JPMorgan ve Deutsche Bank ise beş faiz artışı öngörüyor. Faiz artışlarının sıklığı doların değeri konusunda da belirleyici olacak. Bu da altın fiyatlarına doğrudan yansıyacak.

Fed, geçen hafta paylaştığı son politika kararında mart ayından itibaren faiz artırımlarına işaret ederken yatırımcılar bu hafta diğer merkez bankalarının kararlarını da bekleyecek. Avrupa Merkez Bankası ve İngiltere Merkez Bankası’nın faiz kararlarını bu hafta açıklaması bekleniyor. İngiltere’nin faiz artırması beklenirken sıkı para politikası altın üzerinde baskı yaratmaya devam ediyor.

FAİZ ARTIŞI FİYATLANIYOR

Altın fiyatları bu beklentilere paralel olarak sıkı para politikasını fiyatlıyor. Geçtiğimiz hafta Rusya ve batılı güçler arasında yaşanan Ukrayna gerilimi sonrası güvenli liman özelliği nedeniyle yükselen ve 1850 doların üzerini gören ons altın fiyatı Fed toplantısından sonra verilen şahin mesajların ardından sert geriledi.

Faiz artışına ilişkin beklentilerin artması ve piyasanın bu beklentiyi fiyatlaması sonrası altın ons başına 1790 dolar seviyesinin altına kadar geriledi.

SPOT PİYASADA ALTIN FİYATLARI

Spot piyasada ons altın geçtiğimiz haftayı son altı ayın en kötü performansıyla kapatmıştı. Altın haftanın ilk gününde spot piyasada ons başına 1790 dolar civarında işlem gördü.

Altın vadeli işlemleri de aynı fiyattan işlem görürken bu fiyatlarla birlikte altın, ocak ayında şimdiye kadar yüzde 2 civarında düşüş göstermiş oldu.

GRAM ALTINDA DOLAR/TL ETKİSİ

Kapalıçarşı’da altın fiyatları spot piyasanın yanında dolar/TL’deki seyri de takip ediyor. Dolar/TL’nin 13,40 seviyesinin altına düşmesi Kapalıçarşı’da altın fiyatlarının gerilemesine yol açtı. Gram altın gün içinde yüzde 1’in üzerinde değer kaybetti.

Gram Altın gün içinde 769 TL seviyelerinde işlem görürken çeyrek altın 1250 TL alış ve 1270 TL satış seviyesinden, Cumhuriyet altını ise 5 bin 003 TL alış ve 5 bin 063 TL satış seviyesiyle işlem gördü.