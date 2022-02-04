Amazona bulut dopingi: 2021’de kârı yüzde 57 arttı

ABD merkezli küresel e-ticaret devi Amazon'un geliri, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 9 artışla 137,4 milyar dolara ulaştı. Şirketin 2021 genelinde Amazon'un net kârı bir önceki yıla göre yüzde 57 artışla 33,4 milyar dolara yükseldi.

Sozcu.com.tr

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Küresel e-ticaret devi Amazon, dün ekim-aralık dönemine ait bilançosunu yayınladı. Raporda şirket gelirlerinin analist tahminlerini aştığı görüldü.

Rapora göre şirketin 2021’in dördüncü çeyreğinde elde ettiği gelir, bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 9 artarak 137,4 milyar dolara çıktı. 2020’de bu rakam 125,6 milyar dolar olarak gerçekleşmişti.

2021 genelinde Amazon’un net kârı bir önceki yıla göre yüzde 57 artışla 33,4 milyar dolara yükseldi. Şirketin dördüncü çeyrek net kârı ise 14,3 milyar dolar oldu. Amazon’un 2020’nin aynı döneminde elde ettiği net kar 7,2 milyar dolar seviyesindeydi.

HİSSELER ARTTI

Raporun ardından Amazon’un hisseleri, perşembe günü mesai sonrası işlemlerde yükseldi.

Şirket son çeyrekte hisse başına 27,75 dolar gelir elde edildiğini belirtirken kapanış sonrası piyasalarda Amazon.com hisseleri, gelir raporunun ardından yüzde 14 artarak 3 bin 175 seviyesinden işlem gördü. Amazonun 2020’nin dördüncü çeyreğinde hisse başı geliri 14,09 dolardı.

ELEKTRİKLİ ARAÇ VE BULUT SİSTEMİNDEN BÜYÜK KAZANÇ

Amazon’un kârı büyük oranda bulut teknolojisi üzerine yaptığı yatırımlardan geldi. Kazançlar bulut bilişimde güçlü bir büyüme gösterdi ve Amazon Web Services, yıllık yüzde 40’lık bir gelir artışı bildirdi.

Ayrıca Amazon elektrikli araç markası Rivian’ın hisselerinden de 11,8 milyar dolarlık bir gelir elde ettiğini açıkladı.

PRİME ABONELİĞİNE ZAM GELDİ

Amazon bu sırada yıllık 119 dolar olan Prime üyelik ücretlerine 20 dolar zam yapacağını duyurdu. Şirket artışın ücretlerdeki ve lojistik maliyetlerindeki artıştan kaynaklandığını söyledi.

Amazon CEO’su Andy Jassy açıklamasında, “İşgücü arzı kıtlığı ve enflasyonist baskılardan kaynaklanan daha yüksek maliyetler gördük ve bu sorunlar Omicron nedeniyle ilk çeyrekte devam etti” dedi.

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