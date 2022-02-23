Antalya’da Rusya-Ukrayna tedirginliği: Rezervasyonlar iptal edilebilir

Turizmcinin gözü kulağı Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilimde. Sorunun barışçıl yöntemlerle bir an önce çözülmesini dileyen sektör temsilcileri, şu an için iki ülkeden Türkiye'ye rezervasyonların sürdüğünü ancak olası bir savaş durumunda bu rezervasyonların iptal edilme riski olduğuna dikkat çekti.

İsmail AKIN

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Türk turizminin ana pazarlarını oluşturan Rusya ve Ukrayna arasında yaşanacak gerilimi yakından takip eden turizm sektör temsilcileri, sorunun barışçıl yöntemlerle çözülmesini diliyor.

SÖZCÜ’ye konuşan Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, gerginliğin sıcak savaşa dönüşmeyeceğini umduklarını söyledi ve “Ümit ediyoruz ki savaş olmayacak ama olması durumunda o bölgelerden gelen turistler de ya azalacak ya da sıfırlanacaktır” dedi.

“Turizm güven ortamı ister” diyen Sili, “Şu an yoğun bir rezervasyon akışı olmasa da normal bir akış söz konusu. Kaldı ki Rusya’dan yapılan rezervasyonlara baktığımızda en fazla talep gören ülkenin Türkiye olduğunu görüyoruz. Tabii bir savaş olasılığında bu rezervasyonların iptal edilme durumu var” diye konuştu.

‘TURİZM BARIŞ ORTAMINDA HAYAT BULUR’

Turizmin barış ortamında hayat bulduğunu dile getiren Profosyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca da; “Barış demek turizm demek. Diyeceğimiz, Ukrayna ve Rusya’nın aralarındaki sorunu bir an önce barışçıl bir yöntemle çözmeleri. Ben bir savaşa ihtimal vermiyorum. Çünkü başta Türkiye olarak devletler buna engel olacaktır” dedi.

“İki ülkenin savaşmasında çok şey kaybederiz. Bunların başında turizm geliyor” diyen Atmaca, “Rusya ve Ukrayna Türkiye turizminin ana pazarlarından birisi. Şu ana kadar iki ülke arasında yaşanan krizin turizme negatif bir yansımasını görmedik. Fakat ekonomik sorunlardan dolayı her iki pazarda azalma olduğunu gördük. Rusya’daki hareketlilik devam ediyor. Ama bu durum böyle devam ederse negatif etkileneceğini düşünüyorum” diye konuştu.

‘REZERVASYONLAR ŞU AN İYİ GİDİYOR’

Bölgede yaşanacak sıcak savaşa ihtimal vermediğini açıklayan Kilit Hospitality Group Kurumsal İletişim ve Eğitim Direktörü Adil Gürkan ise, “Olası bir sıcak temas durumunda Ukrayna’dan trafik biraz azalır. İnsanların önceliği tatil ya da seyahat yapmak değil, hayatta kalmak olur” değerlendirmesinde bulundu.

Rusya’dan gelecek olan tatilci potansiyelinde çok büyük endişe edilecek bir azalma olmayacağını tahmin eden Gürkan, “Şu ana kadar ne Rusya ne de Ukrayna pazarında bu krizin tetiklediği bir gerileme yaşanmadı. Rezervasyonlar her iki pazar gayet güzel gidiyor” diye konuştu.

“Ben sıcak savaşa ihtimal vermiyorum” da diyen Gürkan, “Rusya’daki siyasi akıl çok derin ve güçlü. Rusya satrancı en iyi oynayan insanların ülkesidir. İyi bir satranç oynuyorlar. Dengeyi nerede ve nasıl kuracaklarını biliyorlar. Bu iş biraz gövde gösterisi hafif korkutmakla devam eder. Çok fazla sıcak temasa dönüşmeden sonu erer. Yani Kırım ve buna benzer yerler gibi” dedi.

‘BİZ DE DAHİL BÜYÜK HALK KESİMLERİ KAYBEDER’

Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır da, son birkaç günde hızla kötüleşen ve sıcak bir çatışmaya doğru ilerleyen Rusya-Ukrayna ilişkilerinin hem dünya hem Türkiye hem de doğrudan Antalya için ciddi riskler barındırdığını ifade etti.

Çandır, “Böyle bir savaşın galibi olmaz. Biz de dahil olmak üzere büyük halk kesimleri kaybeder” dedi.

Her hâlükârda tedbirlerin alınması ve gelişmelere karşı son derece duyarlı olunması gereken bir dönemde olunduğuna vurgu yapan Çandır, “Çünkü her iki ülke ile köklü ve büyük hacimli ekonomik ve toplumsal ilişkilere sahibiz” diye konuştu.

SADECE TURİZM DEĞİL, TARIM VE ENERJİ DE ETKİLENİR

“Antalya’ya gelen turistlerin üçte birini, yaş meyve sebze ihracatımızın önemli bölümünü, toplam hububat ithalatımızın yüzde 80'ini Rusya ve Ukrayna oluşturmaktadır” diyen Çandır,

“Ayrıca toplam doğalgaz ve petrol ithalatımızın önemli bölümünü Rusya ve ortaklarından temin etmekteyiz. Böylesi ekonomik ilişkilerin dışında her iki ülke vatandaşlarının kentimizde ciddi bir yerleşik hali bulunmaktadır. Hepimizin en içten dileği, bu anlaşmazlığın toplumlara ve halklara yararlı biçimde ve barış içinde çözüme kavuşmasıdır” ifadelerine yer verdi.

‘AKP’NİN B PLANI YOK’

CHP Antalya Milletvekili Zeybek ise, 2015’te Türkiye’nin Rusya ile yaşadığı uçak krizi sonrası Antalya'ya 2016’da Rusya'dan gelen turist sayısında bir önceki yıla oranla yüzde 83 kayıp yaşandığını anımsattı.

Tarım ihracatında da aynı yıl yaşanan kısıtlamaların olası bir kriz döneminde tekrar kapıda olduğuna vurgu yapan Zeybek, şöyle devam etti:

“Bugün yaşanan Rusya-Ukrayna krizi için Dışişleri, Turizm ve Ticaret Bakanları vakit kaybetmeden TBMM'yi bilgilendirmeli alınacak önlemleri açıklamalıdır. AKP iktidarının en azından bu sefer bir kriz yönetim planı olmalıdır, zira bu ülke bir plansızlığı daha kaldıramaz.

ATSO: SAVAŞ OLMAMASI İÇİN DUA EDİYORUZ

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin ise, “Bu yıl Antalya turizmi hem bizim hem Türkiye ekonomisi açısından hayati bir değer taşımaktadır” derken, 11 Mart'ta düzenlenecek Antalya Diplomasi Forumu'nun önemine işaret etti.

“Maalesef Ukrayna'da gerilim arttı Türkiye şu ana kadar Ukrayna'da dengeli bir pozisyon almıştır, bu politikanın korunmasını bekliyoruz” diyen Çetin, şöyle devam etti:

“Çatışma olmamasını, Rusya'ya yaptırımların Türkiye'yi de etkilememesini temenni ediyorum. Bugün petrol fiyatı, Rusya parası Ruble’nin değeri, buğday fiyatı, doğalgaz fiyatı çok aşırı değişmedi. Fakat çatışma olmasa bile Rusya'ya ekonomik yaptırımlar uygulanacak. Rusya bizim turizmde birinci, ihracatta ikinci pazarımız. Aslında ihracatta da dolaylı olarak birinci pazarımızdır. Ukrayna hem ihracatta hem turizmde üçüncü pazarımız. Bir savaş olmaması için dua ediyoruz”

Öte yandan Antalya, 11 Mart'ta Diplomasi Forumu'na ev sahipliği yapacak.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun gayretleriyle forumun bu yıl ikincisinin düzenleneceği bilgisini veren Çetin, “Forumun bu koşullara rağmen başarılı olmasını ve Türkiye'nin konumuna fayda sağlamasını diliyorum” değerlendirmesinde bulundu.

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