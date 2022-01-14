Antalya’da satılan her beş konuttan birini yabancılar aldı

Yabancılara konut satışı aralıkta 7841 adetle rekor kırarken, Antalya'da satılan her beş konuttan birini yabancılar aldı. Antalya'da 2021'de yabancılara 12 bin 384 konut satıldı. 8 yılda Antalya'da yabancılara toplam konut satışı 64 bin 229'a ulaştı.

Emre DEVECİ

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Türk Lirası’ndaki değer kaybı ve 250 bin dolarlık gayrimenkul alanlara vatandaşlık verilmesi düzenlemesi, yabancılara konut satışında rekorları beraberinde getirdi.

TÜİK verilerine göre, 2021 yılı Aralık ayında yabancılara konut satışı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 77,1 oranında artarak 7 bin 841 adetle aylık bazda rekor kırdı. Bir önceki rekor, 7 bin 363 adetle Kasım 2021’de kırılmıştı.

Kasım ve aralık ayları, TL’de tarihi değer kayıplarının yaşandığı aylar olarak kayıtlara geçmişti.

2021 yılının genelinde de yabancılara konut satışı, 58 bin 576 adetle rekor kırdı. 2020’de rakam 40 bin 812 olmuştu. Yıllık artış oranı yüzde 43,5 oldu.



ANTALYA’DA YABANCILARIN PAYI ÇOK YÜKSEK

Türkiye genelinde 2021 yılında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 3,9 oldu.

Türkiye’de turizmin başkenti Antalya’da ise 2021 yılındaki toplam konut satışları içinde yabancılara satış oranı yüzde 18,6 oldu. 2020’de bu oran yüzde 12,1 idi.

Antalya’da 2021’de toplam 66 bin 691 konut satılırken, bu konutların 12 bin 384’ünü yabancılar aldı. 2020’de Antalya’da toplam konut satışı 63 bin 898, yabancılara satış 7 bin 735 idi.

Antalya’da aralık ayında yabancılara 10 bin 151 adet konut satılırken, yabancılara satış sayısı 1827 oldu. Toplam satış içinde yabancılara satış oranı aralıkta yüzde 18 olarak kayıtlara geçti.

2013-2021 döneminde 9 yılda Antalya’da yabancılara toplam konut satışı 64 bin 229’a ulaştı.



İSTANBUL İLK SIRADA

Aralık ayında yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 3 bin 300 konut satışı ile İstanbul aldı.

2020’de 19 bin 175 olan İstanbul’da yabancılara konut satış sayısı, 2021’de 26 bin 469 adete yükseldi.

2021 yılında İstanbul’da toplam konut satışları içinde yabancıların payı yüzde 9,6 oldu. Bu oran 2020’de yüzde 7,2 olmuştu.

2013-2021 dönemindeki 9 yılda Türkiye genelinde yabancılara toplam konut satışı 278 bin 927 adet oldu.

CARİ AÇIK FİNANSAMINDA PAYI YÜKSEK

Merkez Bankası verilerine göre, yabancıların gayrimenkul alımlarından kaynaklı Türkiye’ye para girişi, 2021 yılının 5 milyar 157 milyon dolar oldu.

Bu dönemde Türkiye’ye net doğrudan yatırım girişinin 6 milyar 282 milyon dolar ve cari açığın da 10,8 milyar dolar olduğu düşünüldüğünde, toplam net doğrudan yatırım ve cari açık finansmanı içinde gayrimenkulün yüksek bir paya sahip olduğu görülüyor.

ANTALYA’DA KONUT FİYATLARI İKİYE KATLANDI

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (Betam), sahibinden.com ilan verilerini kullanarak hazırladığı rapora göre, konut fiyatları son bir yılda Türkiye genelinde yüzde 91 oranında artarken, bu artış oranı Antalya’da yüzde 106,3 oldu.

2020’de ortalama 388 bin TL olan Antalya’da 100 metrekare konut fiyatı, 2021’de 800 bin TL’ye yükseldi.

Yine Betam raporuna göre, Türkiye genelinde Kasım 2021’de konut kiraları yıllık ortalama yüzde 63,7 olurken, Antalya kira artışında yüzde 79,2’lik oranla Türkiye’de birinci oldu.

İkinci sırada ise, yüzde 78,8’lik oranla İstanbul geldi.

‘VATANDAŞLARIMIZ ALMAKTA ZORLANIYOR’

Antalya’da yabancılara konut satışlarındaki artışı, Antalya Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Şeref Sağlam sozcu.com.tr’ye değerlendirdi.

Antalya'ya yabancılara konut satışında ilk üçte Rusya, İran ve İngiltere vatandaşlarının olduğunu belirten Sağlam, Almanların, Amerikalıların ve Avusturyalılar başta olmak üzere dünya genelinde birçok ülkeden artan yoğunlukta ilgi olduğunu söyledi.

Pandemi ve TL’deki değer kaybıyla İngilizlerin ilgisinin çok arttığını söyleyen Sağlam, Arap ülkelerinden de yoğun ilgi olduğunu dile getirdi.

Türk vatandaşlarının yatırım yapmakta zorluk çektiğini ve Antalya’da konut satışlarında artık yabancıların ağırlıkta olduğunu belirten Sağlam, “Yabancıların aşırı yüksek talebi var. Sadece deniz kenarındaki yerlerden değil iç bölgelerden de konut alıyorlar” dedi.

Yabancıların artan ilgisinin ve döviz kurlarındaki artışın, konutta satış ve kira fiyatlarını da ciddi şekilde yukarı ittiğini belirten Sağlam, artık ilanların İngilizce ve Farsça olduğuna dikkat çekti.

TÜRKİYE GENELİNDE İRANLILAR BİRİNCİ

Türkiye genelinde aralıkta yabancılar 7 bin 841 adet konut satın alırken, İran uyruklular 1462 adetle ilk sırada yer aldı. Irak uyruklular 1039 adetle ikinci, Ruslar 885 adetle üçüncü oldu.

2021 toplamında ise 10 bin 56 adetle İranlılar Türkiye’de konut alımında ilk sırada yer alırken, 8 bin 661 adetle Iraklılar ikinci, 5 bin 379 adetle Ruslar üçüncü, 2 bin 762 adetle Afganlar dördüncü, 2 bin 358 adetle Almanlar dördüncü oldu.

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