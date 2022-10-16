Artık soğuktan ıhlamur da korumayacak: Fiyatı cep yakıyor

Kış ayının vazgeçilmezi ıhlamurun kilosu, 600 lirayı aşan fiyatı ile şaşırtıyor. Yüksek fiyatları görenler, kilo yerine gramla ıhlamur almaya başladı.

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Havanın soğuması ile vücut direncini artırıp, hastalıktan korunmak isteyenler, aktarlara gidiyor. Soğuk kış akşamlarında ya da gün içinde sıcak bitki çayı içmek isteyenlerin öncelikli tercihi arasındaki ıhlamurun fiyatı da zamlardan nasibini aldı.

Kış aylarının gözde içeceği ıhlamurun kilosu 600 lirayı aştı. Vatandaşın cebini zorlayan ıhlamurun satışında 20 gramlık paketler, 20 liradan satışa sunuluyor.

PAHALI BULANLAR DİĞER KÖKLERLE KARIŞTIRIYOR

Ihlamura alternatif olarak satılan ada çayı ile kekiğin 50 gramı 20 liraya, zencefilin 100 gramı 20 liraya, zerdeçalın 100 gramı ise 15 liradan alıcı buluyor.

İşçilik ile paketleme maliyeti nedeniyle ambalajlı ürünün kilogram fiyatının 1000 lirayı bulduğunu belirten aktar Orkun Yılmazörs, “Ihlamur genelde 20, 40 gramlık paket satılıyor. Pahalı bulanlar, 20 gramlık paketi alıyor ya da ada çayı, kekik tarzı bitki çayı içiyor. Bazıları zerdeçal, zencefil gibi köklerle karıştırıyor. İşçilik maliyeti de yüksek olduğu için ıhlamur eskisi kadar satılmıyor” dedi. (DHA)

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