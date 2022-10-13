Asgari ücret zammı ne kadar olacak? 2023 Asgari ücreti için Bakan Bilgi’den açıklama

Asgari ücret günden güne erirken, vatandaşlar artık 2023 yılı itibariyle geçerli olacak olan asgari ücret zammı için beklemeye başladı. Yakın zamanda gerçekleştirilemesi umuduyla beklenen asgari ücret zammı için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Aralık ayını işaret "Asgari ücret bekleyenler memnun olacak" dedi.

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Çalışan kişinin beslenme, barınma, ısınma, giyinme ve ulaşım gibi başlıca gereklilikleri yerine getirebileceği, emeği karşılığında verilen en düşük ücret olan asgari ücret, ardı ardına gelen zamlar sonrasında alım gücü adeta dibi gördü. Milyonlarca çalışan asgari ücrete zam için bekleyişini sürdürürken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin konu hakkında açıklamalarda bulundu.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR ARTACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrete ilişkin yeni açıklamalarda bulundu.

Ortak Paylaşım Forumu’nun “Çalışma Hayatında Sürdürülebilirlik” ana temasıyla gerçekleştirilen foruma katılan Bilgin, “Enflasyonun asgari ücret üzerindeki tahribatını bitirecek düzenlemeyi aralık ayında yapacağız” dedi.

2022 YILINDA ENFLASYON ORANI KAÇ?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre tüketici fiyatları endeksindeki (TÜFE) değişim, 2022 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 3,08, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 52,40, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 83,45 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 59,91 olarak gerçekleşti.

Yıllık yüzde 83,45'lik enflasyon, Temmuz 1998 sonrasındaki 24 yılın zirvesi oldu.

BAKAN NEBATİ'DEN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Nebati, şunları söyledi:

* 2002 yılından bugüne kadar asgari ücretliler enflasyona ezdirilmedi. Bu yıl da enflasyon hedefimiz bu kadar değildi. Memur maaşları zaten 6 ayda bir güncelleniyor. Asgari ücretteki artış gelecek yılın enflasyon hedeflerine göre belirleniyor. Bu yıl enflasyon, hedeflerimizin üzerinde çıktığı için Temmuz ayında tekrar güncellemeye gittik. Şimdiye kadar asgari ücretliler enflasyona ezdirilmedi ve bu yıl da aynı şekilde bir artış olacak. Asgari ücretteki artış enflasyonun üzerinde olacak.