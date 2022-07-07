Asgari ücret zammını fırsata çevirdiler

Asgari ücrete gelen yüzde 29.3’lük artış, özel sektörde zam hareketliliği başlattı. Şirketler, yükselen hammadde fiyatlarının yanı sıra artan ücret maliyetlerini hesaplayıp ürünlerine ne kadar zam yapacaklarını belirlemeye çalışıyor.

Erdoğan SÜZER

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Piyasaya hakim firmaların asgari ücret zammının 10 puan üzerinde fiyat ayarlamasına gidecekleri, rekabet şansı olmayan firmaların ise mevcut kâr oranlarını koruyacak şekilde asgari ücret zammı kadar artış gerçekleştirecekleri belirtiliyor.

ZAM ORANI MESAİSİ

SÖZCÜ'nün sorularını yanıtlayan sanayiciler, asgari ücrete yapılan ara zammın ürün fiyatlarına yansımasının kaçınılmaz olduğunu, hemen her firmada şu anda zammı yapıp yapmamaya değil, zam oranını belirlemeye kafa yorulduğunu söyledi. Sanayiciler, şu değerlendirmeyi yaptı: “Asgari ücretteki artışın fiyatlara yansıması emek yoğun işlerde daha yüksek, teknoloji yoğun işlerde daha düşük olacak.

Fiyat artışlarında asgari ücretin üzerinde maaş alan işçilere yapılacak zam oranı çok önemli. Birçok firma bu kesime yüzde 30 yerine daha düşük zam yapmayı planlıyor. Rekabetin yaşanmadığı alanlarda zam yüzde 40'ları aşabilir. Rekabet olan işlerde çok fazla yansıma beklemiyoruz. Fiyatı devlet tarafından belirlenen işlerde ise iktidara büyük bir zam talebi yağacaktır.”

‘Firmalar da toplum da fakirleşti'

Anadolu Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Hüseyin Kutsi Tuncay, zammı fiyatlara yansıtmakta çok zorlanacaklarını söyledi. Tuncay, “Asgari ücret zammı muhakkak fiyatlara yansıtılacak. Ancak işletmelerimiz de toplum da hızla fakirleşiyor. Cirolarımız adet bazında düştü. Maliyeti birebir fiyatlara yansıtırsan ürettiğimizi satabilecek miyiz, bilemiyoruz” dedi.