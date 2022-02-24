Askeri harekat sonrası buğday fiyatları 9 yılın zirvesinde

Rusya'nın Ukrayna'ya bugün gerçekleştirdiği askeri harekatın ardından buğday fiyatları son 9 yılın zirvesini gördü.

Sozcu.com.tr

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Buğday fiyatları Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı askeri operasyonun ardından arttı. Fiyat artışında dev buğday ithalatçıları Rusya’nın ve Ukrayna’nın gerçekleştireceği buğday arzında yaşanacak olası sıkıntıların fiyatlanması etkili oldu.

Chicago borsasındaki buğday vadeli işlemleri Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik harekatının başlamasıyla 9,34 dolarla Ağustos 2012’den bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Bugün yüzde 6’ya yakın yükselen buğday fiyatları, haftalık bazda yüzde 16,3, yılbaşına göre ise yüzde 21,3 artış kaydetti.

Buğday, geçtiğimiz yılı da kuraklık ve iklim sorunları nedeniyle yüzde 20,3 yükselişle tamamlamıştı.

GIDA FİYATLARI İÇİN RİSK

Emtia borsalarında tarım ürünlerinin fiyatlanması, piyasada gerçekleşecek fiyatlama konusundaki beklentiler açısından büyük önem taşıyor. Türkiye, Rusya’nın en büyük buğday ithalatçılarından biri olduğu için hububat fiyatlarındaki artış gıda fiyatlarını da artırıyor. Buğday fiyatlarındaki artış makarna ve ekmek gibi temel gıda ürünlerini doğrudan etkiliyor.

ABD Tarım Bakanlığı’na göre, bu yıl için Rusya ve Ukrayna’nın birleşik buğday ihracatının, küresel toplam tüketimin yüzde 23’ünü oluşturacağı tahmin ediliyor.

EN ÇOK İTHALAT RUSYADAN

Türkiye yağlı tohum ithalatını ağırlıklı olarak Ukrayna, hububat ithalatını ise Rusya’dan temin ediyor. 2021'de toplam buğday ithalat miktarının yüzde 86,6'sı Rusya ve Ukrayna’dan yapıldı.

Bunun yanı sıra arpa ithalat miktarının yüzde 79,4'ü, ayçiçeği ithalat miktarının yüzde 11,4'ü ve soya ithalat miktarının ise yüzde 13,3'ü yine bu iki ülkeden gerçekleşti.

Türkiye aynı zamanda, Rusya'dan en fazla tarım ürünü ithal eden ülke olarak dikkat çekiyor.

Rusya, geçen yılki buğday ihracatını yıllık bazda yüzde 8,5 artarak 8,8 milyar dolara çıkarmıştı. Bu ihracatın 1,8 milyar doları ise Türkiye'ye yapılmıştı. Yani geçen yıl Türkiye, Rusya'dan 1,8 milyar dolarlık 6,7 milyon ton buğday ithalatı yaptı.

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