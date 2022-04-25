Avrupa borsaları bir ayın dip seviyesine geriledi
Avrupa'nın en büyük şirketlerini takip eden STOXX 600 endeksi yüzde 1.5 düşerek mart ortasından bu yana en düşük seviyeye geriledi.
Avrupa hisse piyasaları, yüzde 1’in üzerinde geriledi.
Bunda, Çin’deki tecrit uygulamaları nedeniyle ekonomik büyümenin yavaşlayacağı ve ABD’de faizlerin öngörülenden daha hızlı artırılacağı kaygılarının Macron’un cumhurbaşkanlığı seçimlerinde elde ettiği zafere gölge düşürmesi etkili oldu.
MART ORTASINDAN BU YANA EN DÜŞÜK SEVİYE
Avrupa’nın en büyük şirketlerini takip eden STOXX 600 endeksi yüzde 1.5 düşerek mart ortasından bu yana en düşük seviyeye geriledi.
İngiltere’nin FTSE 100 endeksi yüzde 1.9, Almanya’nın DAX endeksi ise yüzde 1.2 geriledi.
Madencilik ve enerji gibi Çin ile bağlantılı olan sektörler ve lüks ürün hisseleri, uygulamaya alınan kısıtlamaların ardından Beijing’de de Shanghai’ya benzer şekilde tecrit ilan edilebileceği yönünde kaygılarla Avrupa’da kayıplara öncülük etti. (REUTERS)