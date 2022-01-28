Avrupa teknoloji hisselerinde 13 yılın en büyük düşüş beklentisi

Kasımda 21 yılın en yüksek seviyesine tırmanan teknoloji sektörü, ocakta yüzde 15 gerileyerek Ekim 2008'den bu yana görülen en kötü aylık performansını kaydetmeye hazırlanıyor.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Avrupa borsalarında işlem gören teknoloji hisseleri, yatırımcıların ocak ayında Fed’in politikasını sıkılaştıracağı beklentileri ve Ukrayna’da artan gerilime ilişkin endişeler nedeniyle büyüme gösteren hisseleri satmasıyla geriledi.

Teknoloji hisseleri aylık bazda, küresel ekonomik krizin gerçekleştiği 2008’den bu yana görülen en büyük düşüşü kaydetmeye hazırlanıyor.

Kasımda 21 yılın en yüksek seviyesine tırmanan teknoloji sektörü, ocakta yüzde 15 gerileyerek Ekim 2008’den bu yana görülen en kötü aylık performansını kaydetmeye hazırlanıyor. Endeks, TSİ 11:10 itibarıyla yüzde 1.2 geriledi.

HİSSELER BASKI ALTINDA KALDI

Avrupa’nın teknoloji sektöründe, ocak ayında ABD’nin Nasdaq endeksine paralel hareketler görüldü. Nasdaq endeksi de 13 yıldan uzun bir sürenin en kötü aylık performansını kaydetti.

Küresel teknoloji hisseleri, Fed’in mart ayında faiz oranlarını artırmasının muhtemel olduğunu söylemesi ve enflasyon ile mücadele etmek için yine martta tahvil alımlarını sona erdirme planını teyit etmesinin ardından yatırımcıların büyüme gösteren hisseler için yüksek değerler ödeme konusunda isteksiz kalmaları nedeniyle baskı altında kaldı.

Rusya ile ABD arasında eski Sovyet ülkesi Ukrayna nedeniyle artan gerilim, yatırımcıları daha güvenli varlıklara yöneltti. Her iki taraf da dün, daha fazla diyaloğa açık kapı bıraktıklarını söyledi. (REUTERS)